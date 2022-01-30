«طفل» الفجيرة: «انظر هنا»

المصدر: الفجيرة - وام

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زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، منطقة الحَنية بالفجيرة، واطلّعت على المنحوتة الفنية المعروضة فيها، والتي تحمل عنوان «انظر هنا».

واستمعت معالي نورة الكعبي من صاحب العمل الفنان الإيطالي ياغو، إلى تفاصيل العمل الفني، الذي يجسد هيئة الطفل الرضيع، الذي استقطب الزوار والسياح والمهتمين، للاطلاع على فكرته والتفاعل معه عبر التصوير والرسم كصورة من التواصل الإنساني عبر الفن.

ونُقلت القطعة الفنية في نوفمبر الماضي من مدينة نابولي الإيطالية، لتستقر على رمال منطقة الحنية بدعم وشراكة مع حكومة الفجيرة، بهدف تعزيز الجانب السياحي والفني في المنطقة، والتعريف بشكل جديد للتجارب السياحية في الفجيرة.

وكان العمل الفني قد استقطب اهتمام الزوار والفنانين من مختلف مناطق الدولة من المواطنين والمقيمين والسياح، الذين توافدوا للتفاعل مع فكرة العمل الفني، عبر التصوير الضوئي وورش الرسم، ما شكل إضافة بارزة للسياحة في منطقة الحنية التي تجمع الجبال والصحراء معاً وأضاف بعداً فنياً جديداً لمفهوم الأعمال الفنية الإنسانية ومشاركتها بين دول العالم وثقافاتها المختلفة.

وتم إطلاق المشروع أواخر نوفمبر الماضي كتجربة سياحية وفنية مبتكرة للترويج لمنطقة الحنية الصحراوية، من خلال وضع المنحوتة في موقع بين الرمال والجبال دون الإعلان عنها رسميا، ليتم اكتشافها من قبل الزوار والسياح خلال تجوالهم في المنطقة، ما أسهم في تحول المنحوتة إلى تجربة سياحية استكشافية فريدة من نوعها، جعلتها إحدى أكثر الوجهات زيارة وتفاعلاً في المنطقة خلال الفترة الماضية.

حضر الزيارة حمدان كرم الكعبي مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سعيد الحمر المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعبد المنعم السركال مؤسس السركال أفنيو، وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة والشباب.