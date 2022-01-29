«NFT» لا طرح لبيكاسو

المصدر: باريس - أ ف ب

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نفى ورثة الرسام الإسباني بابلو بيكاسو أول من أمس، أخباراً انتشرت في وسائل إعلام أمريكية حول عزمهم طرح عمل فني خزفي من توقيع الرسام للبيع على شكل «NFT» (رموز غير قابلة للاستبدال)، وهي منتجات رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام تقنية «بلوك تشين» (سلسلة الكتل). و

استندت الصحافة الأمريكية في خبرها إلى تصريح لحفيدة الرسام مارينا بيكاسو وابنها فلوريان بيكاسو، أعربا فيه عن رغبتهما بالاستثمار في سوق المزادات الرقمية. وذكر الخبر الصادر الأربعاء أن ورثة الرسام سيطرحون أكثر من ألف منتج بتكنولوجيا «NFT» لعمل فني خزفي أنجزه بيكاسو، في مزاد ستنظمه دار سوذبيز للمزادات في مارس. والعمل المذكور أنجزه بيكاسو في أكتوبر 1958، وفق ما أوضحت حفيدة الرسام للصحافة الأمريكية.

وأكّد الورثة الخميس في بيان أرسله محاميهم ريشار مالكا إلى وكالة فرانس برس أنّ المعلومات المتداولة في الصحف الأمريكية «غير صحيحة». وأضاف البيان أنّ «كلّاً من مارينا رويز بيكاسو، وفلوريان بيكاسو، ومدير سوكسسيون بيكاسو (مجموعة ورثة بيكاسو) كلود رويز بيكاسو، إضافة إلى بيكاسو أدمينيستراسيون (هيئة إدارة إرث بيكاسو) يؤكّدون عدم طرح أي منتج NFT لأعمال الرسام سمح الورثة ببيعه»، لافتاً إلى أنّ «منتج NFT الذي تحدث عنه فلوريان بيكاسو» هو خطوة خاصة به لا ترتبط بإرث بابلو بيكاسو.

وأكّد البيان أنّ المعلومات التي أفادت بها وسائل الإعلام حول اعتزام الورثة طرح منتجات «NFT» لأعمال بيكاسو «خاطئة تماماً».