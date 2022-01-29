«جاز أفينيو» رحلة غامرة عبر الموسيقى

المصدر: دبي - البيان

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تشهد «جيت أفينيو» في «مركز دبي المالي العالمي»، إحدى الوجهات الحضرية الرائدة في دبي لتجارب التجزئة والترفيه والتي تركز على تعزيز الثقافة والمجتمع المحلي، بالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، فعالية خاصة تحتفي بموسيقى الجاز بمشاركة عدد من أشهر الموسيقيين العالميين في «جاز أفينيو» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتباراً من 4 فبراير حتى 5 مارس المقبل.

ينطلق الحدث بأداء متميز تقدمه سيلفيا هاورد المعروفة بلقب ألمع مغنية جاز معاصرة والتي ستشارك الحاضرين شغفها بالموسيقى عبر مجموعة من أبرز ألحانها الشهيرة يومي 4-5 فبراير؛ تليها الفنانة الموهوبة فابي ميدينا التي ستقدم ألبومها الأول «فولو لوف» لتصحب الحضور في رحلة غامرة عبر موسيقى «السوينج» و«البيبوب» و«البوب» مع لمسة من موسيقى «السول» من صوتها الرائع يومي 11-12 فبراير.

وعلى مدار يومي 18-19 فبراير، سينتقل مستر ميلفن بعشاق الموسيقى إلى عالم ساحر من موسيقى «البلوز» و«السول» و«الفانك» و«التراتيل» بفضل موهبته الموسيقية الفذة التي أتاحت له مشاركة خشبة المسرح مع نخبة من أشهر الفنانين مثل ميشيل هندريكس (الجاز) وديريك مارتن (السول). أداء وبهدف إحياء روح الأصالة والفردية والتعبير الهادف لموسيقى الجاز، ستقدم الفنانة التركية سيبيل كوسي التي تعلمت الموسيقى بنفسها أداءً موسيقياً فريداً يومي 25 -26 فبراير.

وبرزت كوسي كإحدى أفضل مغنيات الجاز في تركيا واكتسبت خبرتها الواسعة عبر الغناء برفقة عدد من كبار أساتذة الجاز وحصلت على الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لمغني الجاز التي استضافتها مدينة زاموسك البولندية في عام 1992. وتساهم كوسي في نمو مشهد موسيقى الجاز من خلال تنظيم ورش العمل المختصة بغناء الجاز في إسطنبول.

وبدوره، سيعتلي ألفون جوهانسن، الحائز على لقب «سفير البلوز» ونسخة عام 2015 من جائزة «إنجاز العمر» من «إمبريس ثياتر»، خشبة المسرح لتقديم أداء موسيقي مميز يومي 4-5 مارس. يبلغ سعر التذكرة 180 درهماً للشخص ويمكن استرداد قيمتها بالكامل لشراء المأكولات والمشروبات، وتتوفر التذاكر على الموقع الإلكتروني «بلاتينيوم ليست» أو في موقع الفعالية.