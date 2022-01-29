45 مليون دولار ثمن «رجل الآلام»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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بيعت لوحة لمعلم الرسم خلال عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي في مقابل أكثر من 45 مليون دولار، الخميس، خلال مزاد أجرته دار سوذبيز في نيويورك.

وبعد منافسة استمرت سبع دقائق بين اثنين من المزايدين عبر الهاتف كانا يزيدان في كل مرة مئة ألف دولار على المزايدة، بيعت لوحة «رجل الآلام» في مقابل 39,3 مليون دولار، من دون احتساب المصاريف والعمولات، التي ترفع قيمة الصفقة إلى 45,41 مليون دولار.

ويفوق هذا الرقم السعر التقديري الذي وضعته سوذبيز (40 مليون دولار)، لكنه أقل من نصف المبلغ القياسي المحقق العام الماضي (92,2 مليون دولار) في مقابل لوحة لمعلم النهضة الإيطالي بعنوان «الشاب حاملاً ميدالية».

وأشارت دار سوذبيز إلى أن هذه اللوحة هي ثالث أغلى اللوحات لأي رسام من عصر النهضة في المزادات، مع احتساب لوحة «سلفاتور موندي» الشهيرة المنسوبة لليوناردو دا فينتشي، والتي حطمت الأرقام القياسية في مزاد لدار كريستيز في نيويورك عام 2017 إثر بيعها بمبلغ 450 مليون دولار.

وتمثل لوحة «رجل الآلام» رسم بورتريه على خلفية سوداء للمسيح بنظرة عميقة مع إكليل شوك على الرأس. ويحيط ملائكة بإكليل الشوك، كما أن يدي المسيح مربوطتان بحبال.