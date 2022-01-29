«سرد المكان» في لوحة «الخمسين»

المصدر: الشارقة - البيان

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يبعث «سرد المكان»، العرض الفني الأكبر الذي يجسد سيرة إمارة الشارقة، رسالة إلى الجمهور، من مشاهديه ومحبي إمارة الشارقة في كل أنحاء العالم، يؤكد فيها رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن الإنسان هو أساس البنيان والعمران، حيث يكشف في آخر مشهد من مشاهده عن لوحة فنيّة للرقم خمسين تجتمع فيها صور آلاف الأشخاص الذين ساهموا في مسيرة الإمارة، وقدموا ذكرياتهم عنها، إذ تؤكد رسالة أن سيرة الإمارة هي سيرة أهلها وسكانها وزوارها، وأن منجزاتها وتجربة نهضتها هي تجربتهم ورحلتهم ومشاعرهم تجاهها.



كما تضم اللّوحة صور الأشخاص الذين شاركوا في الحملة الجماهيرية التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بهدف توثيق ذكريات ومشاعر محبي الإمارة في كل أنحاء العالم، وإصدارها في كتاب ينشر خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليكون بمثابة وثيقة شاهدة على سيرة الإمارة بأهلها، وعمرانها، ومنجزاتها، وتجارب من مر وعاش فيها.