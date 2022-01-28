تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الكتب القومية» في القاهرة

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث وفد «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في الإمارات مع دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة سبل تعزيز التعاون والمشاركة في معارض الصور والوثائق، وتبادل الوثائق والمعلومات والمطبوعات والخبرات في مختلف الاختصاصات المشتركة بين الجانبين، التي من شأنها أن تعزز الدور الذي يؤديه الطرفان وبما يسهم في تطوير العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال زيارة على هامش مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 قام بها معالي محمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية وعبدالله ماجد آل علي المدير العام بالإنابة إلى دار الكتب القومية وكان في استقبالهما الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة عايدة عبد الغني المشرف العام ومدير دار الكتب المصرية.

وبحث الجانبان أهمية التعاون على صعيد تبادل الخبرات، والتجارب الناجحة في مجالات الأرشفة والحفظ والترميم، وشؤون المكتبة الوطنية، والشراكات الاستراتيجية في الشؤون المعرفية بما يسهم في إثراء الحراك الثقافي في إطار العلاقات المميزة بين دولة الإمارات ومصر.

وجال معالي محمد المر وعبدالله ماجد آل علي والوفد المرافق في دار الكتب القومية والمكتبات الخاصة الموجودة بها مثل مكتبة قصر عابدين، ومكتبة الدكتور فؤاد سزكين، والدكتور ثروت عكاشة.. وغيرها واطلعوا على بيئات العمل فيها وطرائق استقبال روادها، والتقنيات المسخرة من أجل ذلك.

وزار وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً قاعات الميكروفيلم، والترميم، وقاعات الندوات والأنشطة الثقافية ومتحف دار الكتب القومية. وفي ختام الزيارة أكد عبدالله ماجد آل علي أهمية هذا التعاون الذي سيثري كل جانب بتجارب وخبرات الجانب الآخر، وقال إن الأرشيف والمكتبة الوطنية ودار الكتب القومية يلتقيان في التخصص نفسه على صعيد حفظ التاريخ والتراث.