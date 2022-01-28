«طيران الإمارات للآداب» يضيء ثقافة النجاح وتخطي الصعوبات

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة الرابعة عشرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، التي تقام في فنادق الحبتور سيتي، في الفترة من 3 إلى 13 فبراير 2022، مجموعة من المشاركات المتميزة، التي تتصدرها نجمة برنامج «المخبوزات البريطانية» والناشطة في مجال الصحة النفسية والكاتبة الشهيرة، نادية حسين، التحديات التي واجهتها عبر مسيرتها، وكيف تمكنت من التغلب عليها، كما ستناقش ما قدمته من أفكار في كتابها «نادية: أنا والقلق». وستقدم أيضاً جلسة للأطفال؛ حيث ستساعدهم من خلالها التعرف على مشاعرهم، وعلى مواجهة مخاوفهم وتقبل اختلافهم.

تحيز

أما عالمة السلوك براجيا أغاروال فستسلط الضوء على التحيز اللاواعٍ وتأثيره في مجريات حياتنا؛ سواء في مقابلات العمل أو على العلاقات الرومانسية، أو على الكثير مما نمر به في سياق حياتنا اليومية، وذلك في جلسة حول كتابها، «SWAY»، وستناقش في جلسة حوارية مع هالة كاظم وإيمان مرسال، ضغوطات الأمومة وتحدياتها، ومعايشتها بسعادة غامرة. فيما ستشارك هالة كاظم رحلتها من الاكتئاب ونحو الإيجابية والتجديد في جلسة حوارية مع الكاتب وليد عودة، وسيسلط كلاهما الضوء على الصحة النفسية والعقلية، وأهمية إعادة ترتيب الأولويات للانطلاق من الذات في رحلة تغيير نحو الأفضل، بالأخص في ضوء عواقب جائحة «كوفيد 19».

تجارب

وستقدم لنا الأخصائية النفسية، ساشا بيتس، جلسة تتحدث فيها عن الحياة الشخصية والمهنية وما عانته هي بعد فقدان زوجها، وهذا بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى، التي قدمتها في كتابها «لغات الفقد: رحلة المعالج النفسي عبر مراحل الأسى والحزن». وتحدثنا، جيسيكا موكسهام، المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة والوالدين، أما جيني لوسون، الصحافية والكاتبة والمدونة الأمريكية فستتناول قضايا الصحة النفسية وتحدياتها. وسيركز الكاتب الشهير ريحان خان على الحياة الرقمية، وكيف يجعلنا العالم الرقمي مشتتين؛ حيث ننتقل من شيء إلى آخر بسرعة جنونية، ما يتركنا مرهقين، فنشعر بأننا نعيش بلا هدف.

كما سيشرح لنا في جلسته الرئيسة، كيف يمكن للناس تقليل تأثير العالم الرقمي على حياتهم وتجنب التشتيت. وسيشرح لنا الدكتور روبي أوجلا، مؤلف الكتابين الأكثر مبيعاً «مطبخ الطبيب»، و«الأكل السليم للتغلب على المرض»، كيف نعد وصفات صحية ولذيذة، من أجل صحة نفسية وبدنية مثلى. وهناك إطلالة ريادية للمرأة في مجال كان يهيمن عليه الرجال، بمشاركة متميزة للكاتبتين المقيمتين في الإمارات العربية المتحدة، ماتيلد لوغان وروزينا عهد. وتتطلع مذيعة قناة العربية، فاطمة الضاوي، من خلال مشاركة متميزة إلى مساعدة الجيل القادم من النساء على تحقيق النجاح في مسيرتهن الإعلامية.