«دبي أوبرا».. أجندة حافلة في فبراير موسيقى وكوميديا وفلامنغو

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف «دبي أوبرا» مجموعة متميّزة من العروض الرائعة، يقدّمها عدد من أصحاب المهارات الفنّية العالمية الشهيرة، ضمن مجالات مختلفة تشمل الموسيقى والاستعراضات المبدعة، وذلك على خشبة مسرح رائد في دبي بشهر فبراير 2022. ضمن هذا الإطار، فإن الدعوة موجَّهة للجمهور في دبي لعيش تجارب ولا أروع، خلال أمسيات فنّية راقية تميّزها العروض الترفيهية الشيّقة، بدءاً من الكوميديا الحيّة وصولاً إلى عروض الفلامنغو الراقصة. وبالتالي هناك بكل تأكيد عرض مناسب يتوافق مع رغبات أصحاب مختلف الأذواق، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» الشهير.

وتشمل العروض: «بيل بايلي لايف» (4 فبراير)، و«شغف الفلامنغو» (5 فبراير) و«أنغام بوند» (12 فبراير)، و«الافتتاح الكبير مع نجم الكمان»، 13 فبراير)، و«لوكاس ديبارغ – ليلة فرنسية في دبي» (14 فبراير)، و«آراء مبدعة» (15 فبراير) و«ميخائيل بليتنيف» (16 فبراير)، و«إيحاءات من قازان» (20 فبراير)، و«كونشيرتو البيانو راخمانينوف رقم 2» (23 فبراير).

ويذكر أن «بيل بايلي لايف» يؤديه الكوميدي والموسيقي والممثّل الإنجليزي المعروف بيل بايلي، خلال عرض حيّ استثنائي، يجمع بين الكوميديا الارتجالية والموسيقى والمواقف الكوميدية المضحكة، وذلك في حفل من تنظيم «أرابيان إنترتاينمنت هاوس».

يتمتّع بيل بايلي بشهرة واسعة بفضل أسلوبه الفريد، الذي يجمع بين مهاراته الموسيقية والنكات المتنوّعة التي ترتبط مباشَرة بالناس، وهو يمنح جمهوره فرصة الاستمتاع بكثير من المرح والتشويق في كل عروضه.

أما «أنغام بوند»، مع «فرقة دبي أوبرا الكبرى»، فيشمل مجموعة من الأغنيات المميّزة من أفلام بوند الشهيرة، التي تعود إلى ستة عقود مضت، والتي لاقت الكثير من الإقبال العالمي واحتلّت المراكز العليا ضمن قوائم أفضل الأفلام عرضاً، في حين أن الأمسية الفرنسية تستضيف من خلال «مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني» عازف البيانو الفرنسي الشاب لوكاس ديبارغ، في حفل موسيقي منفرد.

وفي «آراء مبدعة – ميخائيل بليتنيف» تعود «أوركسترا مالطا الفيلهارمونية» إلى «دبي أوبرا» في حفلها الثاني ضمن «مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني»، لتقديم برنامج يضمّ أعمالاً رائعة من سترافينسكي وملحّنَين معاصرَين هما أليكسي شور وإيوشار غرافينا، وذلك برفقة عازف البيانو الروسي ميخائيل بليتنيف، الحائز الميدالية الذهبية والفائز الأول في «مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو» للعام 1978، والمؤسِّس والمدير الفني لـ«الأوركسترا الوطنية الروسية».