«مهرجان أضواء الشارقة 2022» ينطلق 9 فبراير

المصدر: الشارقة - وام

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تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة خلال الفترة من 9 وحتى 20 فبراير المقبل النسخة الـ 11 من «مهرجان أضواء الشارقة 2022»، تحت شعار «أصداء من المستقبل» متضمنة عروضاً شيقة وفعاليات متنوعة في مختلف مدن ومعالم إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة في بلدية مدينة الحمرية بالشارقة بحضور خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات وموظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال خالد جاسم المدفع إن «مهرجان أضواء الشارقة»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل توجيهاته الرشيدة ودعمه المتواصل لتنمية وتطوير القطاع السياحي، يعود هذا العام بحلة متجددة حاملاً شعار «أصداء من المستقبل» ليرصد مسيرة تطور وتقدم الإمارة ويقدم تصورات فنية لمشهد مستقبلها المشرق في قصص ملونة تزيّن معالم ووجهات الإمارة معلناً عن مرحلة جديدة في مسيرة نمو القطاع السياحي في الشارقة وتحديداً بعد الجائحة.

وأضاف المدفع: لقد ساهم «مهرجان أضواء الشارقة» على مدار السنوات الماضية في تعزيز اسم الشارقة كوجهة رائدة للفعاليات المتميزة والممتعة التي تقدم كل جديد وتستقطب فئات الزوار كافة من جميع أنحاء العالم، مؤكداً على دور شركاء هيئة الإنماء التجاري والسياحي الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومساهماتهم في إنجاح الحدث وظهوره بالمستوى الذي يليق بريادة إمارة الشارقة كوجهة سياحية متكاملة تقدم لزوارها كل ما هو متميز دائماً وتلبي تطلعاتهم على اختلافها.

ويُقدم «مهرجان أضواء الشارقة» 10 عروض ضوئية مبهرة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة وتضم مواقع المهرجان هذا العام كلاً من: واجهة المجاز المائية وقاعة المدينة الجامعية ومجمع القرآن الكريم إلى جانب مسجدي الشارقة والنور وبلدية منطقة الحمرية بالإضافة إلى المباني الحكومية في مدينة كلباء ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن إلى جانب سد الرفيصة في خورفكان ومنطقة لعربات الطعام مقابل قاعة المدينة الجامعية والتي يشارك فيها ما يفوق 34 مشاركاً من أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال المأكولات والمشروبات والحلويات وغيرها.

وتستوحي عروض المهرجان موضوعاتها من التراث التقليدي لإمارة الشارقة، كما تسلط الضوء على مشاهد من مسيرتها الحافلة التي تعكس مراحل الازدهار والتطور في إمارة الشارقة في مختلف المجالات مثل التعليم والفنون والتواصل والبيئة والتاريخ والعلوم والمعارف وتصورات مستقبلية يملؤها الطموح للخمسين عاماً المقبلة.

كما تسلط عروض المهرجان الضوء على مفهوم تأثير الفن في العالم ومكانته في المستقبل ودور كل من الثقافة والمعرفة في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأمم، وتستعرض عروض المهرجان كذلك الهندسة والزخارف والخط وأنماط نقوش الأرابيسك الإسلامية بالإضافة إلى احتفائها بالإرث الإسلامي العريق الذي تتميز به معظم الصروح والمباني المعمارية في إمارة الشارقة.

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن عدد من المسابقات الخاصة بالمهرجان والموجهة لجميع وسائل الإعلام إلى جانب الجمهور العام، حيث خُصصت لوسائل الإعلام 3 فئات وهي: الأولى لفئة الصحفيين وتتضمن أفضل تغطية في الصحف العربية وأفضل تغطية في الصحف الإنجليزية، أما الفئة الثانية فهي للمصورين وتتضمن أجمل صورة في الصحف العربية وأجمل صورة في الصحف الإنجليزية، والفئة الثالثة فهي فئة منصات التواصل الاجتماعي وتتضمن أجمل تغطية إعلامية للمهرجان على منصة إنستغرام.

وعن المسابقة الثانية للمهرجان والتي تم تخصصيها للجمهور العام فستكون عبر منصات التواصل الاجتماعي على الحساب الرسمي للمسابقة في منصة إنستغرام @visit_shj وتم تخصيص جوائز نقدية كبرى تصل بمجملها لما يفوق 20 ألف درهم لأجمل 3 صور فوتوغرافية يتم التقاطها خلال أيام المهرجان.