«جوائز صنّاع الترفيه» يحتفي بالمبدعين في الرياض

المصدر: الرياض - البيان

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في حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة «موسم الرياض»، وشاركت في تنظيمه «مجموعة MBC»، يحتفي حفل «جوائز صنّاع الترفيه» في نسخته الثانية بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض، فيما بث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.