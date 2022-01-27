«منتدى أصيلة» يفوز بجائزة «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي للدورة السابعة عشرة (2020 - 2021) لـ«مؤسسة منتدى أصيلة» لما تمثله من دور ثقافي وتنويري أسهم في الحراك الثقافي وأعطى زخماً للحوار الفعال بين الثقافات عبر مهرجانات ومواسم فكرية عززت التواصل بين الثقافات والحضارات من خلال الجمع بين نخبة من المفكرين والمبدعين والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من صنُاع المعرفة حول العالم.

تقدير

وصرح عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قائلاً: إن اختيار «مؤسسة منتدى أصيلة» يأتي في سياق التقدير والتكريم للمؤسسات والمراكز الثقافية التي تمثل عمقاً وثراءً في أنشطتها والتي تنتهج خطاً ثابتاً في نشر الثقافة وتقدير المبدعين ومد الجسور الحضارية بين الثقافة العربية والعالم، وهذا الدور الخلاق تقوم به «مؤسسة منتدى أصيلة» منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا الحاضر مما كان له الأثر الإيجابي في التواصل والتثاقف بين الحضارات والشعوب، وعليه فقد اتخذ المجلس قراره بأحقية «مؤسسة منتدى أصيلة» بحمل لقب جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي للدورة السابعة عشرة «2020 ـ 2021»).

وقال الأمين العام في تصريحه: إن «مؤسسة منتدى أصيلة» هي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، يشرف على تسييرها السياسي المغربي السابق محمد بن عيسى الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة المغربية من 1999 حتى 2007، حيث أسس موسم أصيلة الثقافي عام 1978 برفقة الفنان المغربي الراحل محمد المليحي وتحول الموسم إلى مؤسسة ثقافية عام 1997، تفرعت عنها مجموعة من الأنشطة منها موسم أصيلة الثقافي الدولي ومنتدى الجوائز لتكريم الشعراء والأدباء في العالم، ويشتمل على عدة جوائز مثل جائزة تشيكا اوتامسي التي تُمنح كل عامين لشاعر أفريقي، وجائزة بُلند الحيدري التي تُمنح للشعراء الشباب، وجائزة محمد زفزاف للرواية العربية.

وأضاف قائلاً: إن لـ«مؤسسة منتدى أصيلة» بُعد اجتماعي وإنساني في أنشطتها فهي تعمل على إعداد مدارس نموذجية وتوفير منح دراسية ودار للتضامن لإيواء العجزة وكبار السن، وتشرف أيضاً على مشروع لإنجاز نحو 900 وحدة سكنية مخصصة لإيواء سكان دور الصفيح، فضلاً عن المتاحف والمسارح وغيرها من المشاريع الإنتاجية.