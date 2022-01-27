انطلاق الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة دولية واسعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 7 فبراير المقبل، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، وكما تم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وفق وسائل إعلام محلية.

الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب إن كافة الأنشطة داخل المعرض ستتبع مبدأ السلامة في المقام الأول، وسيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم، بل سيكون هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية".