«دبي للاستثمارات» و«طيران الإمارات للآداب» شراكة تعزز الابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أهم المهرجانات الأدبية الرائدة في العالم، عن استمرار شراكتها مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية للعام الرابع على التوالي، وذلك في إطار الجهود الرامية لاستضافة واستقطاب الشخصيات الأكثر شهرةً وإلهاماً في العالم المعاصر في مجال ريادة الأعمال في المهرجان الذي يقام هذا العام في فنادق الحبتور سيتي وفندق الحبتور بالاس فعاليات المهرجان في الفترة بين 3 و13 فبراير 2022. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «يسرنا أن نعكس التزامنا بتعزيز التعليم والابتكار من خلال رعايتنا لمهرجان طيران الإمارات للآداب للعام الرابع على التوالي. يعمل هذا الحدث الثقافي على تغذية مخيلة العالم العربي، كما أنه فعالية مميزة تسهم في إلهام تحفيز الإبداع والابتكار عبر قصص تحفيزية تدفعنا إلى الأمام وتعدّنا للمستقبل».

وقالت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الإمارات للآداب، حول الشراكة الناجحة مع المؤسسة : محظوظون بتعاوننا مع شركاء نوعيين.. نتطلع بكل شغف إلى الدعم المتواصل من شركائنا المميّزين والاستماع إلى الخطابات الملهمة للقادة العالميين الذين سيتم تسليط الضوء عليهم في مجال ريادة الأعمال المبتكرة«. ويشتمل محور»الابتكار وريادة الأعمال«على جلسات بارزة يشارك فيها نخبة من المتحدثين من بينهم إندرا نويي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بيبسي كو» وصاحبة الكتب الأكثر مبيعاً حسب مجلة نيويورك تايمز، وغاري فاينرتشوك، أحد أشهر المتحدثين في مجال ريادة الأعمال في العالم وصاحب الكتب الأكثر مبيعاً. كما يستضيف البرنامج عزة فهمي، الكاتبة ومصممة المجوهرات والحُلّي للنجوم والمشاهير.

وتُقدم الصحفية المتخصصة في عالم صناعة الأزياء، سارة جاي فوردن، جلستين مميزتين. فيما يقدم الوكيلان الأدبيان الشهيران، شيلا كراولي وسام كوبلاند، ورشات عمل مهمة .