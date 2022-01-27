تدشين كتاب «غاندي.. وقضايا العرب والمسلمين» بأربع لغات جديدة

المصدر: المنامة – البيان

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نظمت الجمعية البحرينية الهندية، أمس، حفل تدشين كتاب «غاندي.. وقضايا العرب والمسلمين» للمؤلف السيد عبد النبي الشعلة، بأربع لغات مترجمة وهي الإنجليزية والهندية والمالايالامية والأوردو، في حفل أقيم في مركز عيسى الثقافي في المنامة، وجرى بثه مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، بحضور مئات المهتمين من مملكة البحرين، والهند، ومصر، ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في حفل التدشين بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية عبد الرحمن محمد جمعة، إضافة إلى مشاركة الدكتورة شوبانا رادها كريشنا، وهي من أكبر الخبراء والمتخصصين في العالم في الدراسات المتخصصة بالمهاتما غاندي، وقد كانت المتحدث الرئيسي في الاحتفالية عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، فيما أدارت حفل التدشين مذيعة النشرة الإخبارية باللغة الإنجليزية في تلفزيون البحرين سارة البريك.

ويركز الكتاب التاريخي على تأثير المهاتما غاندي في العالم العربي، حيث تم إصدار الكتاب لأول مرة قبل عامين باللغة العربية، ولاقى رواجاً واسعاً، فيما يجري الآن إصدار الطبعة الثالثة منه. وقد تم نشر الطبعة الثانية الحالية من الكتاب باللغة الإنجليزية من قبل مؤسسة هندية رائدة، إضافة إلى الطبعات الثلاث باللغات الهندية، والتي أصبحت متوفرة في الأسواق العالمية، فيما تجري مفاوضات حالية لنشر الكتاب باللغة الفرنسية قريباً.

ويتزامن إصدار النسخ المترجمة من كتاب «غاندي.. وقضايا العرب والمسلمين» مع الذكرى السنوية ليوم الجمهورية الهندية، الموافق لـ 26 يناير، حيث دخل دستور الهند في مثل هذا اليوم من عام 1950 حيز النفاذ، ليحل محل قانون حكومة الهند (1935)، الذي كانت الهند تحكم بموجبه منذ استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 أغسطس 1947.

وخلال الحفل، هنأ السفير الهندي سريفاستافا، في كلمة له، عبد النبي الشعلة على الكتاب، معرباً عن إعجابه بالعمل والبحث المعمّق في حياة غاندي وأفكاره وتراثه الفكري ومثله العليا، وأضاف: «إن توفر الكتاب بخمس لغات الآن يعكس مدى نجاحه وانتشاره».

تابع: «لقد تم تدشين الكتاب اليوم بأربع لغات بمناسبة يوم الجمهورية الثالث والسبعين للهند، وهذا أيضاً تكريم للمؤلف الذي يعد مثقفاً بارزاً، ومحباً لغاندي، وحاملاً لشعلة روابط الصداقة والشراكة القوية بين الهند ومملكة البحرين».

واعتبر السفير أن «تدشين الكتاب اكتسب أهمية مضاعفة نظراً لتزامن تدشينه مع احتفال جمهورية الهند ومملكة البحرين باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، واصفاً المناسبة بأنها «احتفال بتاريخنا المشترك المتجذر في التجارة والثقافة والعلاقات الوثيقة بين الناس»، في إشارة إلى تقوية العلاقات الثنائية في جميع القطاعات الرئيسية، السياسية والأمنية، والاقتصاد، والتجارة، والثقافة، إلى جانب العلاقات بين الشعبين على مدى الأعوام.

من جانبه، قال رئيس الجمعية البحرينية الهندية عبد الرحمن جمعة: «يشرفنا أن تكون الجمعية البحرينية الهندية منصة لإطلاق هذا العمل المتعدد اللغات، والذي يحمل أهمية علمية وتاريخية كبيرة».

وأضاف: «إن تدشين الكتاب في ذكرى يوم الجمهورية في الهند ليس سوى تأكيد على أهمية رسالة غاندي إلى الإنسانية حتى يومنا هذا، وأبحاث السيد الشعلة المضنية في هذا السياق، وتكريمه المحب لبطله الشخصي، حيث يبرز الكتاب عالمية فلسفة المهاتما غاندي، وحرصه على فهم أديان العالم، وهو درسٌ حياتي مهم في عصرنا الحالي».