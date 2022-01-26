«الحركة» معرض للفنان الإيطالي أنطونيو سينيوريني في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يفتتح الفنان الإيطالي أنطونيو سينيوريني معرضه الفردي الأول بعنوان «الحركة» في غاليري «أوبلونغ» (Oblong) للفن المعاصر في دبي، والذي يبدأ في 9 فبراير ويستمر حتى 31 مارس 2022.

وبفضل خبراته وممارساته الفنية الرائعة التي امتدت على مدار تسع سنوات، أصبح سينيوريني مُلماً بفن الكهوف القديم وعلى دراية بكيفية ترجمة رحلة الإنسان البدائية إلى منحوتات ديناميكية ثلاثية الأبعاد.

وفي هذا المعرض الفردي، سيقوم الفنان الإيطالي بعرض شخصيات من سلسلتي «المحاربون» و«الراقصون».

وفي هذه المناسبة، قال أنطونيو سينيوريني: «بالنسبة لي، هذه خطوة كبيرة. فمنذ البداية وأنا أتخيل دائماً تقديم كلا السلسلتين كعمل فني واحد متكامل، لكنني لم أعرضهما معاً من قبل».

بالإضافة إلى عرض لوحات نادرة لسينيوريني، سيتضمن معرض «الحركة» أيضاً إضافات تجريبية جديدة من سلسلة «الخيول الطائرة» الشهيرة. ففي كل ثقافة، ترمز الخيول عادة إلى شكل متميز من القوة لا مثيل له، سواءً أكانت ترمز إلى الثروة والحرية كما هو الحال في تقاليد الأمريكيين الأصليين، أم كما اعتبرتها الحضارة العربية القديمة تجسيداً للجمال والخفة والرشاقة.

وتتميز مجموعة «الخيول الطائرة» المقدمة في Oblong بإطلالة بيضاء جديدة، من مزيج من طلاء السيراميك ومسحوق الرخام، والذي يتم إضافته إلى البرونز حسب الطلب.

وعن مجموعة «الخيول الطائرة» قال أنطونيو سينيوريني: «يُستخدم طلاء السيراميك أيضاً في صناعة الطائرات والسيارات الرياضية، حيث يُمتص في مسام البرونز فيغلقها. وهذه المنحوتات ليست بيضاء مثالية فحسب، ولكنها ناعمة الملمس بشكل جميل وآخاذ».

لم يتم تقييد هذه الخيول إلى قواعد التماثيل التقليدية، ولكن بدلاً من ذلك تبدو وكأنها تطفو فوق قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما لو كانت تعدو في منتصف الطريق عبر الكثبان الرملية المتغيرة باستمرار والتي تقع على الامتداد الحضري المذهل لدبي.