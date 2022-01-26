رحلة موسيقية إلى بغداد

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «Art For All» بالتعاون مع «أيام غاليري» (Ayyam Gallery) عن عرض «الطريق إلى بغداد» في مسرح مول الإمارات، وذلك بتاريخ 12 الشهر المقبل.

ويضم العرض عازف الكمان ليث صديق وعازفة البيانو تالا توتونجي، اللذين يؤديان مقطوعات موسيقية لمحمد عثمان وطارق يونس.

ويروي الحفل الموسيقي قصة شخصيتين تبحثان عن هويتهما، والاستكشاف الذاتي الذي تمران به قبل أن تلتقيا أخيراً في بغداد.

وسينغمس الجمهور في مشاعر الحب والود عبر رحلة موسيقية تمتد من إسبانيا، عبر تركيا وأرمينيا، وصولاً إلى ذروتها في بغداد.

اجتمع عازف الكمان ليث صديق وعازفة البيانو تالا توتونجي الحائزان على جوائز، للاحتفال بالتراث الموسيقي الغني بثقافة بغداد، التي تعد مركزاً عالمياً ذا أهمية تجارية وفكرية وثقافية.

ويتطور الحفل إلى حوار مذهل بين مختلف الثقافات التي كانت موجودة في بغداد، وينتهي بأغان عراقية تقليدية، يتم إحياؤها بطريقة فريدة من نوعها، كما يضم الحفل مؤلفات محمد عثمان صديق وطارق يونس.

يعد ليث صديق عازف كمان وملحناً وأستاذاً ذا استحسان عالمي، وهو حالياً المدير الفني لأوركسترا نيويورك العربية، وعضو هيئة التدريس في ورشة عمل مُعلمي الموسيقى في كارنيجي هول، ومدير برنامج أوركسترا الشباب التابع لمركز الثقافة العربية في بوسطن.

أما عازفة البيانو المُدَربة كلاسيكياً تالا توتونجي، فتركت بصمتها على الساحة الموسيقية الإقليمية والعالمية من خلال عروض الوسائط المتعددة الرائدة التي تتخطى الحدود، والتي أضافت نكهة الشرق الأوسط إلى الذخيرة الكلاسيكية الغربية.