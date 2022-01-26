«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» يبدأ استقبال الأفلام المشاركة في دورته التاسعة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة (فن)، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة 2022، أمام صنّاع السينما والمخرجين والموهوبين في إنتاج الأفلام من المحترفين، بالإضافة إلى الأطفال والناشئة والطلاب، وذلك حتى آخر شهر مارس من العام الجاري.

8 فئات

وكشف المهرجان أن المشاركة متاحة لكافة الجنسيات من دول العالم في فئات المهرجان الـ 8، ويمكن التقدم بأفلام عن الفئات: فيلم من صنع الأطفال والناشئة، وفيلم من صنع الطلبة، وفيلم خليجي قصير، وفيلم إماراتي قصير، وفيلم روائي دولي قصير، وفيلم رسوم متحركة، وفيلم وثائقي، وفيلم روائي طويل.

وحدد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب شروطاً للمشاركة، أبرزها: أن تكون الأفلام المشاركة مناسبة للأطفال والشباب حتى سن الثلاثين، ولم يسبق بثها أو عرضها على أي قناة تلفزيونيّة، أو موقع إنترنت، أو هاتف متحرك، أو أي وسيلة أخرى، إضافة إلى تعهد المشارك بأنه يملك كافة حقوق الفيلم للمشاركة في المهرجان.

محطة مهمة

وفي هذه المناسبة قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن»، مديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «يمثل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب محطة مهمة في مسيرة العديد من الفنانين والمبدعين من الأطفال والشباب، الذين لديهم مواهب وشغف في المجال السينمائي، حيث يأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى درجة احتراف إنتاج الأفلام السينمائية بأعلى مستويات الإتقان والجودة، وإيصالها إلى منصات التتويج العربية والعالمية».

وأضافت: «نسعى من خلال تبني الموهوبين في صناعة السينما إلى خلق بيئة إبداعية بصرية تترجم واقع الأطفال والشباب، وتبرز طموحهم وأحلامهم أمام الجمهور، آملين أن يسهم المهرجان في تقديم منتجات سينمائية هادفة، ترتقي بذائقة المشاهد».