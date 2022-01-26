مهرجان الشيخ زايد يقدم عروض السيارات الكلاسيكية بأجواء «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يقدم مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي، بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تحتفي بأجمل معالم الإمارات ووجهاتها السياحية والطبيعية وفعالياتها الترفيهية، مجموعة فريدة متكاملة من فعاليات المحركات وعروض السيارات الكلاسيكية في أجواء احتفالية من الإثارة والمتعة والتسلية للجميع.

وفي شتاء الإمارات المعتدل الدافئ تنشط هذه الفعاليات في مختلف مناطق الدولة، وتستقطب جمهوراً عريضاً من السكان والزوار والسياح الذين يحرصون على مشاهدة عروضها كفعاليات اجتماعية ترفيهية بامتياز تتخللها أنشطة مميزة تلائم مختلف أفراد الأسرة.

قيادة سيارات

وفي مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي يمكن للأطفال أن يستمتعوا بقيادة سيارات صغيرة بأمان على مضمار مغلق يراعي أعلى معايير السلامة في أجواء من البهجة والسعادة ضمن فعالية «كريزي كار»، التي تبدأ يومياً في المهرجان اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، وتشهد إقبالاً كبيراً طوال الوقت.

استعراضات جريئة

ولعشاق الدراجات النارية وفعالياتها الاستعراضية، يقدم رياضيون محترفون مجموعة عروض رياضية جريئة ومثيرة على متن دراجاتهم النارية المجهزة خصيصاً، والتي تقفز عالياً وتتسارع معها نبضات قلوب المتابعين بانبهار بفعل الحركات التي تتحدى الجاذبية. وتقدم عروض الدرّاجات النارية الجريئة في موقع المهرجان بمنطقة الوثبة أيام الخميس والجمعة والسبت من 6 وحتى 29 يناير.

سيارات كلاسيكية

ولمحبي تعديل السيارات وعروض السيارات الكلاسيكية يقدم مهرجان الشيخ زايد في أجواء شتاء الإمارات المعتدل فرصة حصرية للزوار للتعرف عن قرب على طرق إعادة بناء السيارات الكلاسيكية، وخيارات تزويد محركات المركبات على اختلاف أنواعها، مع متابعة قصص سيارات أيقونية ذات تاريخ عريق وسجل حافل في حلبات السباق الدولية أو معارض السيارات العالمية. ويتواصل هذا العرض في المهرجان تحت عنوان «الوثبة كاستم شو» يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى 20 فبراير 2022.

وتشكل فعاليات السيارات الكلاسيكية وجهة ترفيهية في العديد من مدن العالم. ويتنامى إقبال الجمهور محلياً وعالمياً على السيارات الكلاسيكية وفعالياتها، والتي من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها على المستوى العالمي من 30.9 مليار دولار سجلها عام 2020 إلى 43.4 مليار دولار بحلول عام 2024، بحسب موقع ستاتيستا العالمي للدراسات والأبحاث.

مغامرات وتشويق

وتمثل عروض «الوثبة كاستم شو» إحدى أكثر المناطق جذباً للجمهور في مهرجان الشيخ زايد، وخصوصاً فئة الشباب، لما تضمه من مغامرات وتشويق، وما توفره من فرصة لرواد المهرجان من كل مناطق الدولة ومن السياح والزوار للتعرف عن قرب على أفضل الطرق لإعادة بناء السيارات الكلاسيكية وتجديدها وتزويد محركات السيارات والمركبات بمختلف أنواعها وطرازاتها.

كما يضم مهرجان الشيخ زايد العديد من الفعاليات والتجارب الترفيهية والثقافية والتشويقية التي تناسب كافة أفراد العائلة للاستمتاع بأوقات لا تنسى. ويتضمن المهرجان 4 فعاليات مخصصة لعشاق المغامرة تم تصميمها وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة العامة.

إكستريم ويك أندز

تعد فعاليات «إكستريم ويك أندز» التي تستمر حتى 30 يناير 2022، بمثابة عرض للدراجات النارية يقوم خلالها أربعة دراجين عالميين من إسبانيا وفرنسا وجمهورية التشيك والنمسا بالقفز في الهواء الطلق لمسافة نحو 20 متراً، إلى جانب العديد من الاستعراضات الاحترافية التي تأسر جمهور المهرجان من كافة الفئات العمرية.

بيت الرعب

يضم المهرجان تجربة مليئة بالمغامرة والإثارة، مخصصة للزوار من 12 عاماً وما فوق. وتنقسم هذه التجربة إلى قسمين «بيت الرعب» (Scary House)، الذي يشمل العديد من الغرف، المراقبة بالكاميرات لضمان صحة الجميع، ويجب على الزوار المرور خلالها مع بعض المفاجآت التي تنتظرهم، وكذلك «إيسكاب روم» (Escape Room)، وهي عبارة عن متاهة يجب تخطيها، وتستغرق التجربة من 15 – 20 دقيقة.

الأرجوحة الدوارة

تضم مدينة الألعاب الترفيهية في مهرجان الشيخ زايد العديد من الألعاب التي صممت لتكون مناسبة لكافة أفراد العائلة، وتضم مجموعة كبيرة منها، وقد تم استحداث ألعاب جديدة، مثل«الأرجوحة الدوارة»، التي ترتفع لنحو 40 متراً ويمكن من خلالها مشاهدة المهرجان ومنطقة الوثبة بأكملها.

المسار الانزلاقي

وخلال مشاركته الأولى في المهرجان، يقدم جناح منتجع الفرسان الرياضي العديد من العروض والألعاب الرياضية التي تمزج بين التراث والحداثة، وكذلك الواقعية والافتراضية، ويقدمها لزوار المهرجان لأول مرة.

ومن هذه الألعاب لعبة «المسار الانزلاقي»، التي تسمح للأطفال واليافعين بالانتقال من منطقة إلى أخرى بواسطة حبل يعلو فوق الأرض حوالي 4 أمتار، مما يمنح الأطفال شعوراً مشوقاً ملؤه الحماس.