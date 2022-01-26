بحث الاستعدادات الخاصة بـ«أيام الشارقة التراثية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقد معهد الشارقة للتراث، الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بمناقشة مستجدات النسخة التاسعة عشرة من أيام الشارقة التراثية للعام 2022، التي ينظمها المعهد سنوياً للاحتفاء بالمظاهر التراثية والثقافية من عادات وتقاليد أصيلة متوارثة في المنطقة والعالم، حيث يجمع التراث والثقافة والفن في الحدث الأكبر في إمارة الشارقة.

وترأس الاجتماع الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، بحضور كل من أبو بكر الكندي، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، وفاطمة المرزوقي، المدير التنفيذي، ورئيس لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية، وأحمد سالم البيرق، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، وعائشة غابش، رئيس لجنة الفعاليات، وعائشة الحصان الشامسي، رئيس لجنة التراث العربي، وبدر الشحي، رئيس لجنة البنية التحتية، وأحمد الدح، مسؤول تنسيق افتتاحات المناطق الشرقية، وصقر محمد، مسؤول تنسيق افتتاحات المناطق الوسطى، بالإضافة إلى الدكتور مني بونعامة، رئيس اللجنة الثقافية، وخلود الهاجري، عضو لجنة الحرف، وغيرهم.