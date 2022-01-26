100 عمل فني ترسم «إشراقات 2022»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مؤسسة روح الفن، معرضاً فنياً كبيراً بعنوان «إشراقات 2022»، وذلك في 2 فبراير 2022، في قاعة المعارض الكبرى بمبنى مؤسسة العويس الثقافية في دبي.

ويشارك في هذا المعرض نخبة من ألمع الفنانين من مختلف البلدان العربية، بأعمال تعكس تطوراً لافتاً للفن عبر أكثر من 100عمل منوع بين رسم زيتي أو مائي أو خامات طبيعية أو منحوتات أو تكوينات فنية ستتوزع في جوانب قاعة المعارض بمؤسسة العويس الثقافية طيلة أسبوع كامل.

ويؤكد المعرض على قوة الفن عندما ينتصر على صعوبات الحياة ويتفوق الجمال على القبح، وتعلو الأفكار الخلّاقة في عالم من العذوبة البصرية التي ترتقي بالمشاعر إلى مصاف سامية.