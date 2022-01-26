بدور القاسمي: تطور صناعة النشر في عالمنا مفتاحه تكاتف جهود المتخصصين

المصدر: سلوفينيا - البيان

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أشادت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بثقافة القراءة المتميزة في سلوفينيا خلال كلمة لها أمام الاجتماع الذي عقدته مع ممثلين من اتحاد الناشرين السلوفينيين والوكالة الوطنية للكتاب في سلوفينيا، وذلك ضمن زيارتها إلى هذا البلد الأوروبي في أول مشاركة خارجية لها عام 2022.

حراك ثقافي

وهنأت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي خلال الاجتماع اتحاد الناشرين السلوفينيين لاختيار سلوفينيا ضيف شرف معرض فرانكفورت للكتاب، الذي ستقام فعالياته في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك تقديراً لإنجازاته ومساهمته بإثراء صناعة الكتاب في القارة الأوروبية، وأعربت عن إعجابها بما لمسته من تقدم في قطاع النشر بسلوفينيا وما يشهده من حراك ثقافي نابض بالحياة.

وأعربت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين عن تفاؤلها بالأرقام المبشرة الصادرة عن قطاع النشر في البلاد، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل دعم قطاع النشر في سلوفينيا بكل الأشكال. كما أبدت استعدادها للاستماع إلى الأعضاء والتحاور معهم للاطلاع على كيفية تعاملهم مع التحديات التي تواجه الصناعة، والتعرف على الفرص المتاحة للأعضاء وما أحرزوه من تقدم في هذا الصدد.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها أمام الناشرين السلوفينيين إن الهدف الأساسي من زيارتها هو الوقوف على احتياجات الناشرين وتوقعاتهم بشأن أوجه الدعم المقدم من الاتحاد، بالإضافة إلى التعرف على مقترحاتهم حول كيفية تقديم المزيد من الدعم.

وشددت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين خلال اجتماعاتها على أهمية الاستمرار في عقد المناقشات بين الناشرين بهدف إيجاد حلول للمشكلات اللوجستية وما تلقيه من تحديات على الصناعة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الناشرين من شأنه أن يسهم في بلورة صورة أوضح حول نقاط الضعف في الصناعة - والأهم من ذلك - إدراك الفرص التي تنتظرهم بشكل أفضل.

الفرص الجديدة

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مواصلة الاتحاد الدولي للناشرين دعم العاملين في الصناعة على صعيد حماية حقوق النشر وحرية النشر، باعتبارهما من أهم الركائز التي يقوم عليها عمل الاتحاد؛ بالإضافة إلى زيادة الجهود الرامية إلى إشراك الأعضاء في مختلف الفعاليات التي ينظمها الاتحاد لمناقشة المستجدات واستكشاف الفرص الجديدة.

ودعت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين في ختام زيارتها الناشرين السلوفينيين إلى المشاركة بالمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للناشرين، المقرر إقامته في جاكرتا بإندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر.