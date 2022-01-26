«جود مورنينج» يحط الرحال في سينما «كينو كاميو» السويسرية

المصدر: سويسرا - البيان

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يُعرض الفيلم الروائي «جود مورنينج» للمخرج بهيج حُجيج في سينما «كينو كاميو» بسويسرا، حيث سيحصل على عرضين، الأول يوم السبت 29 يناير الساعة 6:15 مساءً، والثاني يوم الأحد 30 يناير الساعة 11 صباحاً.

وتركز «كينو كاميو» دار العرض الثقافية غير الربحية في مدينة فينترتور بسويسرا، على عرض الأفلام التي تنتمي إلى نوعية «الأرت هاوس»، كما تنظم برامج وعروضاً شهرية. وبهيج حُجيج مخرج وكاتب سيناريو ومنتج لبناني.

حصل على ليسانس في المسرح والفلسفة في بيروت، ثم درس السينما في باريس. له أعمال أبرزها «الخط الأخضر»، «بيروت»، «حوار الأنقاض»، «زنار النار»، و«المخطوفون» الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان حوض المتوسط عام 1998.