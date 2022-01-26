برامج إبداعية متنوعة في «جميل للفنون» بدبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يحتضن مركز جميل للفنون في دبي العديد من المعارض والفعاليات الفنية الشائقة، وورش العمل المخصصة لمختلف فئات العمر، ومنها ورشة «علامات الصوت»، التي تركز على التحفيز الحسي للأطفال الصغار من أعمار 3-5 سنوات.

صممت الورشة لتعلّم الأساليب المباشرة القائمة على العمليات تدريجياً، وابتداء بالأحاسيس الأولية.

في هذه الورشة التجريبية، يستكشف الأطفال الصغار فن الاستماع، من خلال جولة إرشادية يستكشفون فيها الأصوات، عبر عمل الفنان سامسون يونغ الموسيقى المتّزنة، وعمل الفنان حسن خان مقطوعة لحديقة عامة. وتُعلم الورشة الصغار مبادئ الاستماع العميق، والتجاوب مع ما نسمع، بهدف إنتاج أعمال فنية، تركّز على صنع العلامات والإيماءات والقوامات المختلفة.

تقود منسقة البرامج التعليمية في مركز جميل للفنون هديل الهيتي ورشة العمل، وهي ورشة مجانية مناسبة للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات، ولا تتطلب المشاركة خبرة سابقة، وسيتم توفير جميع المواد والمعدات. كما يحتضن المركز، «تعالي إليّ أيتها الجنة» هو فيلم وثائقي من الخيال العلمي تدور أحداثه في وسط مدينة هونغ كونغ.

وتقدم غرفة الفنان سامسون يونغ مجسماً فنياً ميدانياً، يحمل اسم موسيقى معقولة، وهو عبارة عن بيئة تفاعلية تتضمن (نص كـ) صوت و(نص كـ) صورة. وقد اشتق الفنان مكونات هذه البيئة من معالجة ترجمة نص الطاوي Daodejing، الذي يفرز الرؤى المستمدة من التحليل الحسابي للسمات الصورية للنص، من خلال الحدس البشري ليكون شبكة من العناصر الصوتية والمرئية.