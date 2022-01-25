تدشين كتاب «غاندي وقضايا العرب والمسلمين» بأربع لغات

المصدر: المنامة ـ البيان

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تنظم الجمعية البحرينية الهندية، اليوم الأربعاء، حفل تدشين كتاب «غاندي... وقضايا العرب والمسلمين» باللغة الإنجليزية وثلاث لغات هندية رئيسة وهي الهندية والمالايالام والأردو للمؤلف عبد النبي الشعلة والذي سيقام في مركز عيسى الثقافي ويبث عن بُعد عبر برنامج زووم.

وسيشارك في حفل التدشين بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية عبد الرحمن محمد جمعة، إضافة إلى مشاركة الدكتورة شوبانا رادها كريشنا وهي من أكبر الخبراء والمتخصصين في العالم في الدراسات المتخصصة بالمهاتما غاندي، والتي ستكون المتحدث الرئيسي في الاحتفالية.

وقد أصدر الكتاب لأول مرة قبل عامين باللغة العربية ولاقى رواجاً واسعاً بحيث يتم الآن إصدار الطبعة الثالثة منه، وسيدشن اليوم الكتاب نفسه باللغة الإنجليزية و3 لغات هندية رئيسية، ويتم توزيعه من قبل 4 دور نشر في جمهورية الهند، إلى جانب توزيعه في مختلف الأسواق العالمية.

ويهدف الكاتب من تأليف كتاب «غاندي... وقضايا العرب والمسلمين» المساهمة في تعزيز وتحقيق المزيد من التقارب التواصل والتعاون بين الهند والدول العربية وإبراز دور المهاتما غاندي في تأسيس مواقف الهند المساندة للقضايا العربية، وكذلك استنهاض قيم التعايش والتسامح إلى جانب تجنب العنف والإرهاب، والتي نادى بها وطبقها المهاتما غاندي طيلة حياته وفي سعيه وجهاده لتحقيق الاستقلال للهند.

وبهذه المناسبة، قال عبد النبي الشعلة: «إن كتابي يعبر عن مدى تقديري للهند لحسن ضيافتها لي عندما كنت طالباً فيها، كما أسعى أيضاً من خلاله إلى تقوية الروابط بين الهند ودول منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف الشعلة: «كان يرتكز المبدأ الرئيسي لغاندي على حل المشكلات بالحوار والوسائل اللاعنفية، حيث يظهر التاريخ أن غاندي كان قادراً على انتزاع جوهرة الإمبراطورية البريطانية من التاج البريطاني من خلال سياسة اللاعنف. وفي الوقت الذي نرى فيه ما تعانيه منطقتنا من صراعات وحروب فإن كتابي يشكل مساهمة متواضعة لإبراز مبدأ اللاعنف والحوار كأداة جوهرية لإيجاد الحلول الناجعة لأي مشكلة».