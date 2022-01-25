«أبوظبي للفنون» تصمم مسكوكة تذكارية احتفاءً بإنجازات الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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صممت «مؤسسة أبوظبي للفنون» مسكوكة تذكارية خاصة بها تعبر عن لحظة تاريخية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة كانت إيذاناً بدخول دولة الإمارات مرحلة غيّرت مجرى الأحداث، وشكّلت علامة فارقة وعهداً متجدداً بمواصلة مسيرة الآباء المؤسسين، وهي اللحظة التاريخية التي تم فيها إعلان قيام دولة الاتحاد.

نهج المستقبل

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون (أداس): «جاء تصميم هذه المسكوكة احتفاءً بإنجازات دولة الإمارات ونجاحاتها خلال الخمسين عاماً الماضية وتخليداً لمآثر المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين وعرفاناً بدورهم البارز الذي أصبح نهجاً للمستقبل».

فريد ومميز

وأضاف: «إن تصميم المسكوكة التذكارية بشكل عام فريد ومميز، يُعَرِّف العروبة والتميز الذي تفردت به دولة الإمارات، حيث يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة صورة يظهر فيها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويقف إلى جانبه وزير شؤون الرئاسة ثم أول وزير خارجية لدولة الإمارات وممثل صاحب السمو رئيس الدولة آنذاك معالي الوالد أحمد خليفة السويدي لحظة إعلان بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، وتمثل خلفية الصورة الصقر الذي يدل على تراث وأصالة الدولة، أما محيط الدائرة فيرمز إلى الحبل الذي يدل على قوة وتماسك الرعيل الأول، وفي الجانبين الرقم «50» والسنوات 1970 -2021».