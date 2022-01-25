مهرجان الشيخ زايد.. حضارات في رحاب «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض حملة «أجمل شتاء في العالم» للعام الثاني على التوالي لسكان الدولة والسياح والزوار أجمل معالم الإمارات وتجاربها الثقافية والترفيهية المتعددة لتعكس هويتها السياحية الموحدة، حيث يقدم «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة في أبوظبي للجمهور والزوار تجربة ترفيهية وثقافية استثنائية تجمع حضارات العالم في وجهة واحدة وفي رحاب «أجمل شتاء في العالم».

ويحظى زوار «مهرجان الشيخ زايد» بفرصة التجول بين نماذج من الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم، تعكس كلٌ منها جوانب مختلفة من ثقافاتها كالعمران والتراث والأسواق الشعبية والمنتجات التقليدية والفنون الشعبية والمشغولات اليدوية والحرف المميزة.

كما يستمتع رواد المهرجان، بعروض مسرح الأحياء العالمية يومياً في الهواء الطلق في أجواء شتاء الإمارات المعتدل، فيما تقدم العروض المسرحية لوحات الفولكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات على خشبات المسارح التي تتوزع في الأحياء الشعبية العالمية. وتستضيف أجنحة وشوارع المهرجان يومياً مسيرة الحضارات العالمية التي تحييها فرق فنية محترفة.

ويستقبل «مهرجان الشيخ زايد» جمهور أجمل شتاء في العالم من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل.

ويشهد «مهرجان الشيخ زايد» الذي انطلق في 18 نوفمبر 2021 ويستمر حتى 1 أبريل 2022 تنظيم 4,500 فعالية ثقافية عالمية على مدى أيام المهرجان، ليشكل خياراً رئيسياً نوعياً على قائمة الخيارات المتميزة التي يستمتع بها رواد موسم شتاء الإمارات.