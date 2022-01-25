الإمارات ترأس اللجنة الدائمة للثقافة العربية في «الألكسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»؛ ممثلة بسلمى الدرمكي، الأمين العام للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وذلك بعد تصويت الدول العربية بالإجماع على القرار.

ويأتي هذا القرار تقديراً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة 22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في شهر ديسمبر عام 2021 في إكسبو دبي 2020، في حين تعد سلمى الدرمكي ثاني امرأة تترأس هذه اللجنة المهمة.

وتُعنى اللجنة الدائمة للثقافة العربية بالتنسيق بين الدول العربية في المجالات الثقافية، ودراسة الأوضاع الثقافية العربية، واقتراح آليات النهوض بها، إضافة إلى اقتراح المشاريع الثقافية المشتركة، ومتابعة أنشطة المنظمة في المجال الثقافي والإعداد لمؤتمر وزراء الثقافة العرب.

علاقات

وبهذه المناسبة قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: إن اختيار الإمارات لرئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية، يأتي تتويجاً لمكانتها الريادية وإنجازاتها الثقافية.

وأضافت معاليها: تتمتع دولة الإمارات بعلاقات ثقافية واسعة مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، ويبرز تأثير مشروعها الثقافي الهادف إلى الارتقاء بالوعي وبناء الإنسان، ضمن مبادرات نوعية تؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب. من جهتها أوضحت سلمى الدرمكي أن وصول الكفاءات الإماراتية لشغل مناصب قيادية محلية أو إقليمية أو عالمية، هو نتيجة استراتيجية عمل طويلة الأمد ورؤية مستمرة تبنتها القيادة الرشيدة لاستثمار الموارد الإماراتية الشابة.