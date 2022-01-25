إصدارات إماراتية مميزة في «القاهرة للكتاب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمجموعة متميزة من الإصدارات التي توثق تاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج، وتأتي هذه المشاركة بالمعرض انطلاقاً من حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تقريب المسافة بين القارئ وذاكرة الإمارات، وعلى تسليط الضوء على أجندته الثقافية وما تتضمنه من مشاريع مهمة في المرحلة الجديدة من تاريخه الحافل الذي يمتد نحو خمسة وخمسين عاماً.

وعن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعدّ أحد أهم المعارض العربية والعالمية، يقول عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة: إننا نحرص على المشاركة في معارض الكتب الكبرى بإصداراتنا التي توثق تاريخنا المجيد وتراثنا العريق، وتحمل في مضامينها المعلومات الدقيقة والموثقة التي يحتاجها الباحثون والأكاديميون وجميع المهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ولن تقتصر مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المعرض على تقديم إصداراته الفريدة من حيث مضمونها وشكلها، وإنما ستكون المشاركة أيضاً بسلسلة من المحاضرات الافتراضية الوطنية والثقافية التي يقدمها عدد من الباحثين والخبراء والمختصين، ويتزامن بثها مع أيام المعرض، وستكون فرصة متابعتها متاحة أمام جميع المهتمين أينما كانوا.