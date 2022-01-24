10 أنواع فنية في «سرد المكان» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح المجاز بالشارقة أولى عروض «سرد المكان»، العرض الفني الذي يجمع الموسيقى وفنون الأداء مع الشعر والسرد والاستعراضات الضوئيّة ليروي تاريخ الشارقة وسيرة منجزاتها في الخمسين عاماً الماضية.

ويستمر العرض، الذي يقدمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» وينتجه «مسرح المجاز»، في 26 و28 و29 من يناير الجاري، بمشاركة فنانين إماراتيين وعالميين، وباستخدام أحدث تقنيات عروض الأداء المسرحي الغنائي والاستعراضي على مستوى العالم.

ويشارك المؤدون الذين قدم غالبيتهم من كندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، وكوبا، وفرنسا، وبلجيكا، وسلوفينيا، في تقديم لوحات من الموسيقى والأداء والضوء والخيال، ويعرضون أكثر من 10 أنواع فنية مختلفة، ومن بينها، الجمباز الفني، والألعاب البهلوانية، والأداء الحركي الفردي والجماعي.

وتبدأ مشاهد العرض بلوحة تجسد بالموسيقى والضوء المقاومة التي خاضها أهل الشارقة في وجه الاستعمار، لتبدأ من بعدها مسيرة البناء بأيدي أبناء الإمارة، حيث تتوالى المشاهد ليكشف العرض للجمهور جماليات وجذور الاسم الذي حملته الشارقة.

وكان «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» قد أطلق حملة جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع وتوثيق ذكريات محبي إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين وزوار، إذ سيتم جمعها وتوثيقها في كتاب يصدر هذا العام في الدورة المقبلة من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، ولا يزال باب المشاركة مفتوحاً أمام الجمهور، وذلك عبر نشر صور ومقاطع تجسد مشاعر وذكريات الناس في الإمارة، على مواقع التواصل الاجتماعي مع استخدام الوسم #سرد_المكان.