«قرارات غيرت التاريخ» لحظات حاسمة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شبكة رايزينج جيانتس نتوورك -وهي شبكة للتدوين الصوتي تلتزم بتقديم تجارب سمعية مميزة- رسمياً أول بودكاست قائم على الاشتراك باسم «قرارات غيرت التاريخ». ويدور البودكاست الناطق باللغة العربية واللهجة السعودية حول القرارات التاريخية ويتعمق في العواقب التي تلتها. وتشمل الموضوعات التي يركز عليها البودكاست التطورات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.

ويندرج البودكاست تحت تصنيف جديد يُدعى «RGN أصلي» وهي سلسلة من التدوينات الصوتية المبنية على أحداث واقعية التي تدعمها شبكة رايزينج جيانتس نتوورك.

يقدم البرنامج عبد الله المنصور وهو مذيع أخبار إذاعي ومعلق وفنان صوتي معروف، ويُسرد البرنامج بطريقة صوتية مميزة بهدف تسليط الضوء على لحظات تاريخية مهمة ومناقشة آثارها طويلة الأمد. وسيستعرض البرنامج بعضاً من القصص الرائعة التي ما زالت قيد الإعداد وتشمل على سبيل المثال لا الحصر قصة أول استخدام للأسلحة النووية وقصة مارك زوكربيرج الملهمة.

ونظراً لأن البودكاست سرعان ما أصبحت واحدة من أشهر وسائل استهلاك المحتوى للأفراد في المنطقة؛ أتمت شبكة RGN استعدادها لإطلاق إصداراتها في الربع الأول بمجموعة كاملة من التدوينات الصوتية المندرجة تحت فئة RGN أصلي.