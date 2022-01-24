الأصول الثقافية في دبي تستعيد زخمها مع أكثر من 521 ألف زائر عام 2021

المصدر: وام

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أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن أداء أصولها الثقافية في دبي أظهر تعافياً ملحوظاً بعد عام صعب فرضته تداعيات جائحة كوفيد-19 على العالم، فقد استقطبت المتاحف والمواقع التراثية والتاريخية والمكتبات العامة التابعة للهيئة أكثر من 521 ألف زائر خلال العام 2021.

وأظهرت إحصائيات أجرتها "دبي للثقافة" أن المتاحف والمواقع التاريخية والتراثية والمكتبات العامة في دبي ما زالت تكتسب زخماً كوجهة سياحية وثقافية لأفراد الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار، إذ بلغ إجمالي عدد الزيارات إلى تلك المواقع في العام الماضي 521,753 زيارة؛ تصدرتها المواقع التراثية بنسبة 50 في المئة من إجمالي الزوار، تلتها المكتبات بنسبة 39 في المئة، بينما حققت المتاحف نسبة 11 في المئة.

وأكدت منى فيصل القرق، مديرة إدارة المتاحف والمدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بالإنابة في دبي للثقافة، أنه رغم الأوضاع والتداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع الثقافي والإبداعي في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، إلا أن "دبي للثقافة" اعتمدت منهجية فاعلة في التعاطي مع التحديات التي فرضتها الأزمة، وذلك من خلال تنظيم الجولات الافتراضية، وورش العمل والأنشطة المتنوعة والجلسات الحوارية والمحاضرات التثقيفية الافتراضية في تلك المواقع، والتي استهدفت جميع أفراد المجتمع. ونجحت بعد فترة الإغلاق في استعادة ألق نشاط الحركة الثقافية في الإمارة وإبقاء الجمهور على تواصل مع تاريخ إمارة دبي ومعالمها الثقافية، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية التي تضمن للعاملين في تلك المواقع وكذلك الزوار أعلى مستويات الحماية.

وأشارت إلى أن أداء المتاحف والمواقع التراثية في الإمارة يسير في الاتجاه الصحيح للتعافي، وهو ما اعتبرته إنجازاً مهماً في الوقت الذي ما زالت متاحف العالم تعاني من تداعيات الأزمة، حيث أكد تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على الوضع الهش للمتاحف بعد مضي عام على تفشي الجائحة، حيث أغلق قرابة 90% من متاحف العالم أبوابه خلال الأزمة، مع احتمال إقفال 13% تقريباً من المتاحف إقفالاً نهائياً.

وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي عدد زوار المواقع التراثية 259,216 زائراً، وتصدر حي الفهيدي التاريخي قائمة المواقع التراثية مستقطباً 153,807 زائراً، بينما استقبلت قرية حتا التراثية 105,409 زائرين. ووصل إجمالي عدد زوار المتاحف إلى 59,106 زائرين، منها 24,304 إلى متحف الاتحاد و18,909 إلى متحف الشندغة. كما وصل إجمالي عدد الجولات الإرشادية التي نفذتها الهيئة في المتاحف والمواقع التراثية إلى 9,731 جولة.

أما مكتبة دبي العامة بفروعها في أنحاء الإمارة، فقد اجتذبت 203,431 زائراً، وكان أبرزها مكتبة الطوار التي قصَدَها 45,333 زائراً، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم التي شهدت 32,645 زيارةً، بينما وصل إجمالي عدد الفعاليات التي أقيمت في تلك المكتبات إلى 645 فعالية بواقع 12,932 مشاركا.

كما أنجزت المكتبات 1,684 خدمة إلكترونية، وبلغ إجمالي إعارات الكتب 235,930 إعارةً، منها 70,356 للكبار و 165,574 للأطفال. إضافة إلى ذلك، سجلت المكتبات انتساب 1,286 عضواً جديداً في عام 2021، ليصل عدد العضويات الإجمالي إلى 27,916 عضوية.

وأعرب سعيد مبارك خرباش المري، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في "دبي للثقافة"، عن سعادته بعودة إشراقة الأنشطة القرائية والثقافية في الإمارة، مؤكداً التزام "دبي للثقافة" بتطوير وتحديث مكتبات دبي العامة بوصفها وجهة لتنوير العقول بالمعرفة، إضافة إلى تنظيم البرامج والأنشطة المعرفية داخل تلك المكتبات، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى نشر متعة القراءة والتعلّم بين الأطفال والآباء على حد سواء؛ مثل "مبادرة صندوق القراءة" والمخيمات الصيفية والشتوية.