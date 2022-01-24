صورة واحدة.. ورسائل «لا نهاية» لها!

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من المعروف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه قائدٌ من طراز خاص، فطموحه كبيرٌ مُتجدِّد، وهذا من أبرز أسباب سطوع «دبي» كعلامةٍ تنافسيةٍ مُسجَّلة، مُدهشة ومختلفة على خارطة المدن الكبرى في العالم. ومن الأمور التي يتفرّد بها سموه طريقته المميّزة في الإعلان عن الإنجازات العظيمة والابتكارات اللافتة والمشاريع العملاقة التي تُساهم بشكلٍ كبير في دفع عجلة النمو ومؤشر الريادة الإماراتية.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر أعلن سموه من خلال حسابه على «تويتر» عن جسر إنفينيتي (اللانهاية) واصفاً إياه بأنه (تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة.. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها)، مع صورةٍ إبداعيةٍ رائعة مُلتقطة بعدسة «محمد هشام» من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يبدو فيها سموه خلال تفقّده للجسر بعد اكتماله، هنا لنا وقفة أمام فكرة الصورة وتكوينها ونوعية الرسائل المنبثقة منها، والتي تنسجم بالتأكيد مع اسم الجسر «اللانهاية»، فبجانب الجسر الرابط بين الحاضر والمستقبل، وأن الطموحات لا تعرف خطاً للنهاية، هناك رسالةٌ مرسومةٌ من خلال التقاء الأقواس وافتراقها وتكرار ذلك لدى أعمدة الإنارة الموجودة في الصورة، حيث تلعب «دبي – دار الوصل» دور همزة «الوصل» بين دول العالم وثقافاته وحضاراته وأعراقه المختلفة، لتقريب وجهات النظر، وإرساء ثقافة التسامح الإنساني بين جميع الشعوب والمعتقدات.

الإنجاز الحرفيّ للجسر لا يقل روعةً عن المدلولات المَجَازيّة، فطوله يبلغ 295 متراً بـ6 مساراتٍ في الاتجاهين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 12 ألف مركبة في الساعة، وقد تطلّب بناؤه 2400 طن من الحديد.

فلاش

فقط العباقرة.. قادرون على تحميل الصورة رسائل تُعجِزُ بلغاء الكلمة

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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