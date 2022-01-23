«إرثي».. 11 اتفاقية و14 مشروعاً

المصدر: الشارقة - البيان

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أثمرت جهود مجلس إرثي للحرف المعاصرة على مدار السنة الماضية في تعزيز مكانة التراث الحرفي على الصعيدين المحلي والدولي وتوفير فرص واعدة أمام الحرفيات الإماراتيات لتطوير مهاراتهنّ وتمكينهنّ اقتصادياً والإسهام في الحفاظ على الحرف التقليدية وضمان استدامتها، وتمثلت تلك الجهود بإبرام 11 اتفاقية شراكة في مجال الحرف والتصميم مع مؤسسات ثقافية مختلفة، إلى جانب إطلاق 14 مجموعة إبداعية جديدة وتنظيم أكثر من 10 ورش عمل وبرامج حرفية.

وأسهمت تلك الجهود في التعريف بالأعمال الفنية التي أبدعتها أيدي الحرفيات الإماراتيات في مختلف الفعاليات المحلية والدولية التي نظمها المجلس وشارك فيها ما يقارب 15 ألف من المهتمين بمجال الحرف اليدوية، وإلى جانب إحياء صناعة الحرف اليدوية ونقل هذا التراث إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، عمل مجلس إرثي بصورة متواصلة على بناء منظومة حرفية داعمة للابتكار وتعتمد على الدمج المتناغم بين الحداثة وعراقة التصميم لإثراء صناعة الحرف التقليدية، إلى جانب تمكين الحرفيات وتطوير مهاراتهن ودعمهنّ للوصول بمنتجاتهنّ إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال توفير برامج التنمية الاجتماعية، والدورات التدريبية، وإقامة شراكات مع مصممين ومؤسسات إبداعيّة من دول مختلفة في العالم.

وقالت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «بتوجيهات ورؤية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس إدارة (نماء)، كثف مجلس إرثي جهوده للتعريف بالحرف الإماراتيّة التقليديّة على مستوى العالم والحفاظ على الحرف التراثيّة وحمايتها ونقلها للأجيال القادمة، وقد أثمرت الشراكات والمشاريع الفنيّة التي نفذّها إرثي ابتكار مواد وتقنيات جديدة شكلت إضافة قيّمة لمفردات التراث الحرفي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وكان لها أثر كبير في إثراء تجارب الحرفيات ودعم مسيرتهنّ المهنيّة».

واستهل المجلس مسيرة العام الجديد 2022 بإعلانه مجلساً مستقلاً يتمتع بشخصية اعتبارية ويملك الأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني.

مسيرة

وفي إطار حرص إرثي على تعريف مجتمع التصميم العالمي بالتراث الحرفي، عمل المجلس على بناء شراكات ومشاريع مشتركة مع المؤسسات الإبداعية في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها مشروع إبداعي أطلقه في منصة ديزاين ميامي العالمية في شنغهاي، وبالتعاون مع المصممة اللبنانية ندى دبس، ويتضمن مجموعتين جديدتين وهما مجموعة «زنوبيا» التي تدمج بين حرفتي التلي الإماراتية وحرفة تطعيم الخشب الشهيرة في بلاد الشام، وكانت موضوع جلسة حوارية عقدها المجلس في نادي الفنون بدبي، سلط فيها الضوء على هذه التصاميم الفريدة التي تجسد الحوار الثقافي والإبداعي بين الحرف الإماراتية وحرف أخرى من المنطقة.

وجسدت مجموعة «الثاية» تناغماً ثقافياً وحرفياً فريداً باستخدام جدائل سعف النخيل (الخوص) لتقديم مجموعة مبتكرة ومعاصرة من الأدوات المنزليّة التقليدية التي تعاون على تنفيذها مجموعة من المصممين من البحرين والإمارات وباكستان.

وعرض مجلس إرثي مجموعات فنية جديدة من الأزياء والمجوهرات المستوحاة من التراث الإماراتي، لعشر مصممات إماراتيات من خريجات برنامج «أزيامي» لدعم رائدات الأزياء، وذلك على منصة «Elevenish» الإلكترونية العالمية المخصصة للمصممين والمواهب الناشئة، كما تعاون المجلس مع دار الأزياء «قاسمي»، علامة الألبسة الرجالية في لندن، لإطلاق مجموعة ربيع وصيف 2022 وتتضمن تصاميم مبتكرة مصنوعة يدوياً ومستوحاة من حرفتي السفافة والفروخة الإماراتية التقليدية.

وأثمرت الشراكة مع «استوديو تي ساخي» المتخصص في هندسة العمارة والتصميم تنفيذ مشروع عمل تركيبي تفاعلي يقوم على استخدام التقنيات والعناصر الحرفية الإماراتية، ويتضمن 2000 حقيبة معطّرة صنعتها 37 حرفية إماراتية باستخدام تقنية «ساير ياي» المستوحاة من حرفة السفافة الإماراتية والتي تعتمد على جدل سعف النخيل، إذ تم الكشف عن هذا العمل في الدورة الخامسة من معرض المركز الثقافي الأوروبي والتي أقيمت بالتزامن مع فعاليات بينالي البندقية للعِمارة.

تبادل

وانطلاقاً من رؤية تتمثل بتعزيز الحوار الثقافي الحرفي وتبادل المهارات واستكشاف التقنيات الحرفية الجديدة، عمل إرثي على بناء جسور التعاون مع مؤسسات في قطاعات مختلفة بهدف توسيع شبكة علاقاته واكتساب الخبرات والمعارف، إذ نظم بالتعاون مع علامة «بولغاري» الإيطالية الراقية للمجوهرات جلسة حوارية عن أهمية توثيق التراث الحرفي والحفاظ عليه، كما أطلق مجموعة «كارتييه» الحصرية لشهر رمضان 2021، وتتضمن مجموعة من السلال المنسوجة يدوياً وقطع «المسباح» باستخدام حرفتي التلي والسفافة.

وضم «بيت الحرفيين» التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أربع مجموعات إبداعية فريدة من إنتاج حرفيات إماراتيات من برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع لمجلس إرثي، إلى مقتنيات «قصر الحصن» التاريخي.

برامج

ونظم مجلس إرثي برنامجاً تدريبياً على مدى 12 شهراً بالتعاون مع العلامة التجارية «سرو فاشن» للأزياء ومقرها الأردن، وذلك بهدف تعزيز المهارات الإبداعية والمهنية لـ13 متدربة إماراتية وتعليمهنّ 12 غرزة من الغرز المعروفة في فن التطريز الأردني والفلسطيني.