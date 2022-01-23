المصدر: إعداد: فاتن صبح

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في خطوة أثارت حفيظة أوساط العملات المشفرة، أبدى محررو موقع «ويكيبيديا» الشهير، أخيراً، رفضهم لاعتبار الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT»، لا تندرج تحت لائحة الفنون، على الرغم من فورة الشهرة التي شهدتها أخيراً. وجاء التصنيف المستبعد، بحسب ما ذكر موقع «ذا نكست ويب»، بعد جولة نقاشات حول لائحة ويكيبيديا، المتضمنة أغلى الأعمال الفنية ثمناً لفنانين لا يزالون على قيد الحياة.

ودخل المحررون في جدل حول ما إذا كانت أعمال الـ «NFT»، من أمثال «ذا ميرج» لمورات باك، البلغة 91.8 مليون دولار، و«إيفريدايز» لبييبل، البالغة 69 مليون دولار، واجب إدراجها على اللائحة. وتبين أن غالبية المحررين كانوا معارضين للفكرة. ومع أن النتيجة غير ملزمة، وتقتصر على صفحة من ويكيبيديا، إلا أن التصويت بحد ذاته، شكل حالة ذعر في أوساط مناصري الـ «NFT».

وسرعان ما غرّد دنكن كوك فوستر، الشريك المؤسس لمنصة المزادات عبر الإنترنت للرموز غير القابلة للاستبدال «Nifty Gateway»، قائلاً تحت عنوان «حالة طوارئ فنية»، بالإشارة إلى الجدل الحاصل بشأن تصنيف الـ «NFT»، على أنها ليست فناً، على موقع «ويكيبيديا». وفي حين لفت إلى مبلغ خطورة المسألة، باعتبار أن ويكيبيديا مصدر موثوق لكثر حول العالم، حذر من أن الخطوة قد تحرم الفنانين الرقميين شرعيتهم. ويسلط الجدل القائم في الواقع، الضوء على التشويش المحيط بمفهوم الأعمال الفنية على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال.

ففي حين ينظر الفنانون الرقميون للـ «NFT»، على أنه مجال لصنع وبيع الأعمال الفنية، يصفهم النقاد بأنهم مجرد «أدوات مالية». وإذ يعتبر موقع ويكيبيديا، كلاً من باك وبييبل فنانين، يجادل البعض أن شراء أعمال فنية على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال «NFT»، ليس مماثلاً لشراء عمل فني بذاته.

وبرزت كذلك مسألة آليات بيع تلك الأعمال. ولفت المحررون كدليل إثبات، إلى الشكوك التي أحاطت رقم المبيعات القياسي لعمل باك «ذا ميرج». وفي حين لا تزال النقاشات تتطلب إجماعاً تدعمه سياسات ويكيبيديا، فإن إثارتها نشرت نوعاً من الشك والحيرة، في ما يتعلق بعالم الفنون، على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال.