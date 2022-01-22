الإمارات تنتصر للحياة.. الموصل تنبعث مجدداً

المصدر: دبي - البيان

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عادت مظاهر الحياة إلى الموصل مجدداً، وفي هذا جهود إماراتية سعت إلى إعادة إعمار المعالم التراثية والتاريخية في المدينة. ودونت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تعلق على روح الموصل ودور الدولة في الحفاظ على الإرث الإنساني في المدينة التي ابتليت بالإرهاب خلال الأعوام الماضية.

وقالت معاليها: «روح الموصل تنبعث مجدداً، وتكشف عن مصلى قديم يعود للحقبة الأتابكية الإسلامية في القرن السادس الهجري، خلال أعمال الحفريات التي تقوم بها الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، ضمن مشروع إحياء روح الموصل بإشراف اليونسكو بالشراكة مع دولة الإمارات. خطوات أمل نحو استرجاع التراث العريق».