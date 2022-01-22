الحُبُّ وَالسَّلاَم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنَـا لَمْ أَزَلْ يَـا شَـرِيكَـةَ دَرْبِـي



أَعِيشُ بِصَمْتٍ سَلاَمِي وَحَرْبِي



فَلاَ يَسْمَـعُ الآخَـرُونَ صَـلاَتِـي



فَمِـنْ غَيْـرِ صَـوْتٍ أُصَلِّي لِرَبِّي



أَقُـــولُ لَهُ يَـا إلَــهَ الأَنَــــــــامِ



أنَـا لاَ أَنَــــامُ لِكَثْــــرَةِ رُعْـبِــي



فَفِي عَـالَـمِ اليَـوْمِ لاَ أَمْنَ بَـاقٍ



وَأَجْهَـلُ مَا اليَـوْمُ هَـذَا يُخَـبِّــي



صَلاَتِي رُؤًى لاَ كَلاَمٌ صَرِيحٌ



فَإِنْ قُلْتُ: يَا ربُّ يا ربُّ حَسْبِي



صَغِيرٌ أنَا فِي رِحَابِ الوُجُـودِ



وَلاَ مَنْ يَـرَانِـي وَلَوْ كَـانَ قُـرْبِي



وَطُـولُ انْتِظَارِي لِرَحْمَةِ رَبِّي



كَسَـانِـي بِصَمْتٍ وَآثَــرَ حَجْـبِـي



أنَا يَا شَرِيكَـةَ دَرْبِ السُّكُـوتِ



جَعَلْتُ مِنَ الصَّمْتِ في الحُبِّ ثَوْبِي



فَإِنْ لَمْ أَبُحْ بالغَـرَامِ الفَصِيحِ



وَلَمْ يُلْقِ صَبٌّ قَصَـــائِـــدَ حُـبِّـي



فَأنتِ تَــرَيْــنَ المَحَبَّـةَ تَهْمِي



مِنَ العَـيْــنِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَرَيْبِ



وَدَمْعُ المُحِـبِّ صَــلاَةُ التَّقِـيِّ



وَشِعْـــرُ المُنَــزَّهِ عَـنْ أَيِّ عَـيْبِ



أُحِبُّـكِ وَالحُبُّ رَهْنُ الكِـبَـــارِ



ضَحِيَّــةُ عَــالَـمِ سِلْــمٍ وَحَــــرْبِ

