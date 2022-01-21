«سما العين غاليري».. روائع فنية مبتكرة لعشاق القطع الفنية المعاصرة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد دبي وجهةً مثالية لعشاق الفن المعاصر، إذ تشتهر بدعمها الدائم للفنانين العالميين المبدعين، إضافةً إلى كونها وجهةً رائدةً في استقطاب الاستثمارات العالمية.

وفي هذا الإطار شهدت دبي أخيراً افتتاح «سما العين غاليري» والذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة، إذ يضم أفخم اللوحات والقطع الفنية المعاصرة لفنانين عالميين يتميزون بأعمال إبداعية ومبتكرة تستحوذ على اهتمام هواة الفن ومصممي الديكور الداخلي وعشاق الفن، ليصبح وجهةً استثنائية لمحبي القطع الفنية الفريدة من نوعها.

أقيم الافتتاح الرسمي تحت رعاية الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، وعدد من كبار الشخصيات والمشاهير والفنانين والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين، وقد حظيت القطع واللوحات الفنية على إعجاب الحضور كونها تجمع بين الإبداع والتمييز في التصميم.

ويسلط «سما العين غاليري» الضوء على الأعمال الفنية لفنانين عالميين مثل بريجيت ناتاف، فانو، ليرون، إيمانويل ريبوجاد، وناهو لتروي ملامح الجمال والإبداع من خلال استخدام مواد طبيعية ومعادة التدوير لتظهر تصاميم فريدة من نوعها تتجسد في شخصيات كرتونية مشهورة، وقطع فنية نادرة لماركات عالمية، وسيارات فارهة، التي أخذت الكثير من الوقت والجهد لتتجسد في قطع فنية مبتكرة.

وقال صامويل ذكري المدير الإداري لـ«سما دبي غاليري»: «تمثل القطع الفنية أعمال العديد من الفنانين المشهورين، وهي أيضاً بمثابة جسر بين الفنانين وجامعي الأعمال الفنية، سواء كنتم من محبي الفنون أو تودون تزيين منزلكم بقطعٍ فريدة من نوعها، عليكم من دون شك زيارة سما العين غاليري ضمن موقعه الاستراتيجي في ممشى جميرا بيتش ريزدنس لتتعرفوا على تشكيلة رائعة من القطع الفنية التي تحمل توقيع كوكبة من أشهر النجوم العالميين».