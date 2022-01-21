مكتبة الصفا تضيء «ما غيّب من ألف ليلة وليلة»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في محطة جديدة من سلسلة حديث المكتبات، التي تعقدها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، فإن عشّاق التراث والحكاية من الإماراتيين والمقيمين على موعد مع جلسة حوارية بعنوان «ما غيّبه الرواة من ألف ليلة وليلة» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، والتي تجمع ثلاثة من القصّاصين الإماراتيين المبدعين، الذين شاركوا في إنتاج العمل المميز، الذي يحمل عنوان هذه الجلسة، والذي أشرف عليه الدكتور صالح هويدي.

وخلال الجلسة التي ستقام في 24 يناير الجاري من الساعة السابعة حتى الثامنة والنصف مساء، والتي تديرها الكاتبة والشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني، سيلقي كل من الكاتبة عائشة عبدالله، والكاتبة والفنانة فاطمة العامري، والقاصة آمنة الشامسي الضوء على تجربتهم المتميزة في إنتاج هذا المنجَز الإبداعي، بإشراف الدكتور صالح هويدي، أستاذ النقد الأدبي ومدير تحرير مجلة الموروث العلمية المحكمة الصادرة عن معهد الشارقة للتراث، وبرعاية كريمة من المعهد. كما سيتحدث الدكتور هويدي عن هذا الكتاب المميز، وعن أثر «ألف ليلة وليلة» والتراث العربي في الأدب العالمي والعربي، يليه توقيع الكتاب في ختام الجلسة.

يُذكر أن الدكتور صالح هويدي هو أستاذ النظرية النقدية، جامعة بغداد عام 1986، ويحمل ماجستير في النقد الأدبي والأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1980، درّس في عدد من الجامعات العراقية والعربية.

وتحمل الشاعرة والفنانة التشكيلية الإماراتية مريم الزرعوني عضوية اتحاد الكتّاب والأدباء في الإمارات، وجمعية الفنون التشكيلية في الإمارات، وهي كاتبة مقال أسبوعي في الملحق الثقافي بجريدة الرياض السعودية.