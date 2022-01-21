«أمريكية دبي» و«إم بي سي» تحققان حلم ديما

المصدر: دبي ـ البيان

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قدمت الجامعة الأمريكية في دبي، بالتعاون مع برنامج «الحلم» في قناة «إم بي سي»، منحة دراسية كاملة للطالبة ديما صلاح الدين جمعة، محققة بذلك حلمها في متابعة الدراسة الجامعية بكلية الهندسة- تخصص هندسة الكمبيوتر- في الجامعة الأمريكية في دبي، وتشمل المنحة الرسوم الدراسية، والإقامة حتى التخرج. كما قدم لها برنامج «الحلم» مبلغ 30 ألف دولار تدفع لها كمصروف. الطالبة ديماـ فلسطينية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة، ونالت الثانوية العامة في 2021 بمعدل 93%، ولم تتمكن من دخول الجامعة، لظروف عائلتها الخاصة. وقد تم الإعلان عن ذلك في بث مباشر من قناة إم بي سي، بحضور مصطفى الآغا مقدم برنامج «الحلم»، والدكتور وائل بزي عميد كلية الهندسة في الجامعة.