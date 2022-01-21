«طيران الإمارات للآداب» يناقش مسارات وقضايا الأدب العربي

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مهرجان «طيران الإمارات للآداب» في دورته الجديدة، التزامه بتسليط الضوء على المشهد الثقافي العربي من خلال استقطاب نخبة من الكتّاب والأدباء العرب، وذلك من خلال توفيره منصة أدبية يستعرضون من خلالها أعمالهم باعتبارها واحدة من الفعاليات الرئيسية للمهرجان الذي ينطلق في 3 وحتى 13 فبراير في فنادق الحبتور سيتي. وتزخر قائمة المشاركين بالمهرجان بمجموعة متنوعة من الكتّاب والأدباء والمفكرين العرب، وبمواضيع متنوعة تواكب مختلف تطلعات جمهور المعرض، حيث تشمل المواضيع التي سيطرحها المشاركون الأعمال الروائية التاريخية والشعر والفلسفة والفنون والخيال والتشويق.

الحقيقة والخيال

يستضيف المهرجان الكاتب والمستشار أشرف العشماوي، مؤلف رواية «الجمعية السرية للمواطنين» التي صدرت مؤخراً والتي يطرح من خلالها أسئلة مهمة حول قيمة الحقيقة وقوة تأثير الزيف على مواطنين مهمشين يحاولون الحياة، عبر سرد مشوق لبدايات مليئة بالآمال ونهايات مرتبكة.

ويشارك الكاتب أشرف العشماوي بجلستين في دورة هذا العام، حيث سيسلط الضوء في جلسته الأولى على كتابه «صالة أورفانيللي» التي تقام في تمام الساعة 8 مساءً من يوم الجمعة 4 فبراير، في حين سينضم إلى لولوة المنصوري وسلطان الموسى في جلسة «إعادة رواية التاريخ: بين الخيال والحقيقة» للحديث عن فن الرواية وستقام الجلسة في تمام الساعة 6 مساءً يوم السبت 5 فبراير. وستشارك الروائية والكاتبة العراقية شهد الراوي في جلسة خاصة لها في تمام الساعة 8 مساءً يوم الأحد 13 فبراير تناقش فيها روايتها «فوق جسر الجمهورية» التي تدور أحداثها في بغداد عام 2003 في مشهد ما بين الماضي بذكرياته وبين الحاضر المتغير بشكل لحظي متسارع وغير مفهوم. وتشارك إيمان مرسال، شاعرة وكاتبة ومترجمة مصريّة في ثلاث جلسات، وهي جلسة مميزة في تمام الساعة 5:30 مساءً السبت 12 فبراير للتحدث عن كتابها «في أثر عنايات الزيات» الحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب في العام 2019، وجلسة نقاشية ثانية عن الأمومة مع هالة كاظم وبراجيا أغاروال في تمام الساعة 12 ظهراً يوم السبت 12 فبراير، التي تستعرض دور المرأة في تكوين الأسرة والوجوه المختلفة للأمومة. وستنضم إلى نخبة شعراء عالميين في أمسية «أبيات من أعماق الصحراء 2022» في الـ 7:30 مساءً من يوم الثلاثاء 8 فبراير. وسيشارك سلطان الموسى، المؤثر السعودي والمحاضر في هيئة الإشارات العلمية في القرآن والسنة، في جلسة للتحدث عن كتابه «التاريخ عبر الأديان والحضارات»، وذلك في تمام الساعة 4 عصراً من يوم الجمعة 4 فبراير. كما سينضم الموسى إلى جلسة «إعادة رواية التاريخ: بين الخيال والحقيقة» في تمام الساعة 6 مساءً من يوم السبت 5 فبراير.

روايات

وستنضم نجوى بن شتوان مؤلفة وأكاديمية ليبية، وصلت روايتها «زرايب العبيد» إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية، إلى الروائي السعودي أسامة المسلم في جلسة «ما الذي حدث فعلاً؟ – التاريخ بين الحقيقة والفنتازيا». وتناقش الروائية والباحثة المصرية والمحاضرة في تاريخ الفن، رشا عدلي، كيفية بناء العوالم الزمنية البديعة في الأعمال الأدبية في «جلسة الروايات التاريخية - بين الزمان والمكان» في الساعة 7 مساءً من يوم الجمعة 4 فبراير وبمشاركة شاكر نوري، الإعلامي العراقي. وستنظم رشا عدلي السبت 5 فبراير ورشة عمل تحت عنوان «عقبة الكاتب».

3 فبراير

يُقام المهرجان في الفترة بين 3 و13 فبراير 2022 في دبي بفنادق الحبتور سيتي وفندق الحبتور بالاس. ويلتزم المهرجان بجميع القوانين والاجراءات الاحترازية الخاصة بـ «كوفيد 19»، وسيُطلب من الزائرين ارتداء كمامات الوجه وتقديم إما شهادة تطعيم أو شهادة اختبار سلبية صادرة في غضون 72 ساعة من تاريخ زيارة المهرجان.