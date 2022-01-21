«العين السينمائي» يعلن لجنته التحكيمية

المصدر: العين - البيان

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كشف مهرجان «العين السينمائي» الذي يقام في الفترة بين 23 وحتى 27 يناير الجاري، عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاته الرسمية، حيث يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة، الناقد طارق الشناوي، والأعضاء: المخرجة نهلة الفهد، ود. علاء مكي الشمري، مدير مهرجان الشارقة للأفلام. أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقات «الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة، وأفلام الطلبة، وأفلام المقيمين»، فيترأسها المخرج والمنتج السعودي ممدوح سالم، والأعضاء المخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، والإعلامي طارق البحار من البحرين.