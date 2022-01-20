دبي تستضيف النسخة العاشرة من مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية مارس

المصدر: القاهرة - وام

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تستضيف دبي النسخة العاشرة من مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية، والذي سينطلق تحت عنوان (الفن وحوار الحضارات.. تحديات الحاضر والمستقبل) خلال الفترة من 23 إلى27 مارس القادم بتنظيم شركة بيرفكت لاند للفعاليات، وبالتعاون مع بوابة باحثي الإمارات. أعلن ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها صالون الجعفراوي الثقافي أمس بالتعاون مع سفارة الإمارات بالقاهرة، احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور محمد زينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك العديد من الجوانب المضيئة والتي ضربت أعظم الأمثلة في الكثير من المواقف الرائدة التي كانت فيها الإمارات مثالاً للعروبة، حيث مشروعاتها الاقتصادية والخيرية التي عمت أرجاء المعمورة منذ المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على التراث الحضاري وسبل إظهار الوجه الحضاري المشرق لحضارتنا وقيمنا وتراثنا في جميع المحافل العلمية والفنية وما لها من معاهد متخصصة في التراث ومتاحف أصبحت الآن تنافس المتاحف العالمية القديمة والمعاصرة.

كما أشار إلى الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية في السنوات القليلة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والمجلات العلمية المحكمة التي أضحت في الصدارة في التقييمات العلمية للمجلس الأعلى للجامعات.

من جانبها أكدت سماح أبو عوف مديرة شركة بيرفكت لاند المسؤولة عن تنظيم الحدث، أنّ إقامة المؤتمر بدولة الإمارات العربية المتحدة دليل على مكانتها ودعمها لكل أوجه الحضارة والرقي الإماراتي بلاد التسامح، وشعار المؤتمر هو تحديات الحاضر والمستقبل، ودولة الإمارات ومدينة دبي دوماً تقبل التحديات وتتجاوزها لتصبح أمراً واقعاً معترفاً به.

وأضافت: المؤتمر سيتناول المحاور التي تؤكد أن الحضارة تمثل نظاماً اجتماعياً يساعد الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي كما تميّز الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي.