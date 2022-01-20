«لنكن دوماً أصدقاء» لمكافحة التنمر تتجاوز المليون مشاهدة على يوتيوب

المصدر: دبي ـ البيان

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تجاوزت أغنية «لنكن دوماً أصدقاء»، التي أصدرتها كرتون نتورك، المليون مشاهدة على قناة اليوتيوب، منذ إطلاقها في نوفمبر 2021، وهي جزء من مبادرة الصداقة السنوية لمكافحة التنمر.

الأغنية من أداء الفنان الكويتي حمود الخضر، وتم بثها على قناة كرتون نتورك على اليوتيوب، وخدمات البث الأخرى.

تهدف هذه الأغنية إلى تشجيع الأطفال على اتباع شعار الحملة «كن صديقاً، لا تتنمر»، وتم إنتاجها مع موسيقى وفيديو يعرض قصة بالرسوم المتحركة الملونة حول الصداقة واللطافة في التعامل.

أصدرت كرتون نتورك، لدعم أحدث مرحلة من مبادرة الصداقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، أغنية راب خاصة يؤديها ليث، الشخصية الرئيسية في ليث الملك، العرض المفضل للقناة. ويذكر الأسد المغامر الأطفال من خلال الأغنية أن «القتال ليس حلاً أبداً»، وأن الصداقة «تفوز دائماً»، كما تم إطلاق سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية، التي تم إنتاجها لقناة كرتون نتورك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة يوتيوب، لتذكير الأطفال بأنهم ليسوا بمفردهم أبداً، وأن عليهم عدم السكوت في حال تعرضهم للتنمر.

علق محمد شيحة، رئيس التسويق والرقمية والاتصالات لدى وارنر ميديا وارنر ميديا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتطلع مبادرة الصداقة إلى تشجيع الأطفال على عقد الصداقات، واعتماد اللطافة في التعامل، وعدم تقبل التنمر على أنه أسلوب طبيعي في التعامل في ما بينهم، بل طلب المساعدة إذا تأثروا بالتنمر- وهي مشكلة عالمية واسعة الانتشار، وتؤثر بشكل كبير على الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويشير تجاوز هذه الأغنية للمليون مشاهدة على اليوتيوب خلال فترة قصيرة، بأن حملتنا لمكافحة التنمر تلقى صدى حقيقياً لدى الأطفال في جميع أنحاء المنطقة، ونحن مستمرون في جهودنا للتصدي لهذه المشكلة بطريقة إيجابية وداعمة وملائمة».