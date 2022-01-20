سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد تحضيرات عرض «سرد المكان»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس تحضيرات العرض الفني «سرد المكان» الذي سينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أيام 25 و26 و28 و29 يناير الجاري على مسرح المجاز بالشارقة.

رحلة بصرية

واطلع سموه على أداء الفنانين والعارضين المشاركين ضمن العرض الذي سيأخذ الجمهور في رحلة بصرية حول إمارة الشارقة وجمالياتها وسيرة منجزاتها منذ خمسينيات القرن الماضي.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أبرز التحضيرات لتقديم اللوحات الفنية التي ستتضمن فنون الأداء والموسيقى والسرد والشعر والاستعراضات الضوئية وستعكس حجم النهضة الحضارية التي شهدتها إمارة الشارقة.

أقسام وكواليس

واطلع سموه على أبرز أقسام وكواليس العرض الفني، بالإضافة إلى غرف استعدادات المشاركين وأزيائهم وتحضيرات العروض المرئية والضوئية المصاحبة للعمل.

رافق سموه خلال متابعة التحضيرات كل من طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وفريق عمل العرض الفني «سرد المكان».