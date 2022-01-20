«اللوفر أبوظبي» يسرد حكايات «قصر فرساي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن أول معارضه العالمية، التي ينظمها في عام 2022 تحت عنوان «قصر فرساي والعالم»، خلال الفترة من 26 يناير إلى 4 يونيو 2022.

ويُنظم اللوفر أبوظبي المعرض، بالتعاون مع المتحف الوطني لقصري فرساي وتريانون، ومتاحف فرنسية أخرى، ويروي تاريخ الديوان الملكي في فرساي، والذي يُتيح الفرصة للزوار لاكتشاف ثروات قصر فرساي وثقافاته العالمية، من خلال الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 120 عملاً فنياً متميزاً من مجموعة اللوفر أبوظبي الفنّية، والمجموعة الملكية من مؤسسة «رويال كوليكشن ترست» في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أعمال مُستعارة من 17 مؤسسة فرنسية، من بينها المتحف الوطني لقصري فرساي وتريانون، إلى جانب مجموعات كبيرة أخرى مُستعارة من عدة مؤسسات ثقافية، كما يترافق المعرض مع برنامج ثقافي غني بالفعاليات.