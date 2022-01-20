تلفزيون دبي يطلق الموسم الأول من « بروين شو »

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن تلفزيون دبي عن إطلاق الموسم الأول من برنامج «بروين شو»، من تقديم د. بروين حبيب، الذي يتطرق إلى الجوانب الاجتماعية والترفيهية بأسلوب راقٍ يحترم عقلية وذوق المشاهد في منطقة الخليج والعالم العربي.

مواضيع

وستطرح مواضيع البرنامج من زوايا عدة، ومنها: ظواهر اجتماعية طفت على الساحة ويدور حولها جدل ونقاش واسع، السوشيال ميديا (ما يثار فيها من تريندات وأصداء لها علاقة بالمجتمع – أبطالها الوهميون والحقيقيون)، وأيضاً (النوستالجيا) والتي تعبر عن ذاكرة المجتمع الخليجي وأحداث صنعها الأجداد والآباء عاشت دوماً في وجداننا وحنيننا لها لم يتوقف مثل: (الأغاني القديمة – المسلسلات والمسرحيات – المواقف التي تذكرنا بأيامنا الأولى).

وتتمثل فكرة الاستضافة في الاستوديو (بشخص متخصص من المهنة نفسها أو ضيفان من مهنتين مختلفتين، ولكن يجمعهما شيء ما - مثل مطرب أو ممثل مع لاعب كرة قدم أو نجم مجتمع أو نجوم السوشيال ميديا أو شيف مشهور أو أطفال موهوبين)، وتشمل الحلقة فقرات عدة (ممكن أن تكون ثابتة أو متغيرة حسب موضوع الحلقة)، وهناك وحدة الشكل والمضمون للبرنامج.

نجوم

وسيستضيف البرنامج عدداً من النجوم والفنانين في الخليج والعالم العربي ومنهم: د. معن الخطيب – من مشاهير أطباء التجميل، الفنانة الكويتية هند البلوشي، الممثل المصري إسلام إبراهيم، الشيفة سوسن مطبخي – الكويت، الشيفة ليلى فتح الله – لبنانية، المطربة غالية بن علي – تونسية، الإعلامية سناء منصور، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة عفاف شعيب، د. عائشة البوسميط – إماراتية.

ويبث برنامج (بروين شو)، على شاشة تلفزيون دبي، ابتداءً من مساء اليوم الخميس (20 يناير) الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي يمكن للمشاهدين متابعة حلقات البرنامج الجديد عبر الموقع الإلكتروني: (www.dmi.ae/‏‏‏dubaitv)، ومن خلال تطبيق ومنصة آوان الرقمية على الموقع: (www.awaan.ae).