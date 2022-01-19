إطلاق جولات تصوير للتوعية بمفاهيم الصفاء الذهني والإبداع

المصدر: دبي ـ البيان

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أُطلقت، أخيراً، سلسلة من جولات التصوير المجانية التي ترتقي بآفاق الإبداع في الإمارات بين شهري يناير ومارس 2022، وذلك بتنظيم من «باوز»، المقهى والمساحة المجتمعية التي تم افتتاحها أخيراً لتقديم أنشطة صحية تعزز السلامة الجسدية والنفسية والذهنية.

ويحصل المشاركون خلال الجولات على كاميرات Z5 من شركة نيكون الشرق الأوسط، فضلاً عن استمتاعهم بنكهات الآيس كريم الصحية من شركة إنجوي تريل أثناء الجولات. كما تتاح الفرصة أمام جميع المشاركين للانضمام إلى جولات التصوير الليلية في مخيم لونج بيتش كامب جراوند، وعرض صورهم في معرض فنون العالم دبي بين 16 و19 مارس المقبل.

وتقام جولات التصوير بين يومي 22 و23 يناير في «ثياتر أوف ديجيتال آرت» بدبي؛ وبين 29 و30 يناير في جزيرة النور بالشارقة؛ وبين 12 و13 فبراير في متنزه القرم الوطني بأبوظبي؛ وبين 26 و27 فبراير في مدينة حتّا بدبي.



ميزات جذابة



وتُعرض الصور المختارة في معرض فنون العالم دبي، المعرض الفني للبيع بالتجزئة الأكثر سهولة في الوصول إليه وبأسعار معقولة في المنطقة، والذي يشهد أربعة أيام من العروض الفنية وورش العمل الغامرة والميزات الجذابة. وتتولى الفنانة ماري كوفال، خبيرة الفنون المفاهيمية والمستدامة، تصميم منصة عرض الصور التي تسعى من خلالها لإنشاء مساحة إبداعية، في معرض فنون العالم دبي، لترك انطباعات إيجابية لدى الزوار والارتقاء بسوية الإنتاجية والإبداع لديهم.

ويتمثل الغرض الأساسي من جولات التصوير هذه في التقاط صور تثير مشاعر الفرح لدى مشاهديها، ومن المقرر تزويد المشاركين بكاميرات نيكون Z5 عديمة المرايا لتحقيق هذا الهدف ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم بالتصوير؛ بالإضافة إلى تزويدهم ببطاقات الذاكرة الداخلية SD لاصطحابها إلى منازلهم لتحرير ورفع الصور على شبكة الإنترنت في أي وقت.