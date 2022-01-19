أشعار الشيخ زايد تعطر الأمسية السابعة من برنامج شاعر المليون

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عطرت أشعار الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، انطلاقة الأمسية السابعة من برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، والذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويبث عبر قناتي بينونة والإمارات.

وأطل مقدم البرنامج حسين العامري ترافقه ندى الشيباني، مردداً أبيات الشيخ زايد:

ريت أنا في شاطيء الراحة من سرور وإنس ماريتـــه

من ورود تبــن أريــاحــه والجمـــــال مشيدٍ بيتــه



حضور



وحضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، وبدر صفوق، وأعضاء لجنة تحكيم برنامج المنكوس الدكتور حمود جلوي والشاعر شايع فارس العيافي، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقي الشعر النبطي.



83 %

وأهل تصويت المشاهدين الشاعر أحمد العماش من البحرين بعد حصوله على 83%، لينتقل بذلك إلى مرحلة الأربعة والعشرين، فيما غادر البرنامج كل من الشعراء (هلال سلمان الشرفات من الأردن، عبد الله المسيلي الحارثي من السعودية، سعود سليمان الفليح من السعودية).

قدم نجوم الأمسية السابعة من برنامج شاعر المليون قصائدهم المميزة وحضورهم القوي أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، حمد السعيد، الدكتور غسان الحسن، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة وعبر شاشات قناتي بينونة والإمارات، إذ شهدت الأمسية مشاركة الشعراء (إبراهيم الزعبي من السعودية، بشاير المقبل التميمي من السعودية، ثاني سعود الشديد من العراق، سلطان سعود الوسمي من الكويت، علي بن بريّك الراشدي من الإمارات، علي الدهمشي العنزي من السعودية).