5 أعمال فنية للرسام كلود مونيه تعرض في لندن 2 مارس

المصدر: لندن ـ البيان

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ستعرض دار سوذبيز للفن الحديث والمعاصر في لندن في 2 مارس 2022 من العام الجاري، 5 أعمال فنية للرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه، تم رسمها خلال فترة خمسة عشر عاماً عبر مسيرته المهنية، وتُبيّن اللوحات رحلة الفنان من رسام انطباعي إلى أب للفن التجريدي.

ويستكشف معرض «مونيتكس مونيه» (Monet x Monet) كيفية تعامل مونيه مع مفهوم اللون والضوء بطريقة حديثة وتجريدية من خلال مجموعة من العناصر الرئيسية. من لوحة قماشية مليئة بالأزهار تمثل لوحات زنابق الماء التي احتفل بها مونيه، إلى تصويره الإيقاعي لأكوام سنابل الحبوب، ومنظرين طبيعيين تم رسمهما في ظل ظروف جوية مختلفة، تجسد الأعمال التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1900.

يقدر إجمالي سعر اللوحات بـ50 مليون دولار (35 مليون جنيه استرليني)، وسيتم عرضها في مزاد سوذبيز المسائي للفن الحديث والمعاصر في لندن بتاريخ 2 مارس 2022.



طاقة متجددة



وفي هذه المناسبة، قالت هيلينا نيومان، رئيس مجلس إدارة دار سوذبيز في أوروبا والرئيس العالمي للفن الانطباعي والحديث: «يعتبر مونيه إضافة إلى بيكاسو وفان جوخ واحداً من أكثر الفنانين رواجاً في العالم اليوم. وخلال السنوات الأخيرة، اكتسبت أعماله طاقة متجددة سواء في ساحة المعارض العالمية أم بين جامعي الأعمال الفنية في جميع أنحاء العالم. وتصور هذه المجموعة التطور نحو لوحاته الرائعة التي تضم زهور زنبق الماء، وتوضح هذه الأعمال الخمسة المذهلة ببراعة قصة مونيه كأب للفن الحديث».