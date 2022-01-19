أشعار الشيخ زايد تعطر الأمسية السابعة من برنامج شاعر المليون

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عطرت أشعار الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، انطلاقة الأمسية السابعة من برنامج شاعر الميلون بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويبث عبر قناتي بينونة والإمارات.

وأهل تصويت المشاهدين الشاعر أحمد العماش من البحرين بعد حصوله على 83 %، لينتقل بذلك إلى مرحلة الأربعة والعشرين، فيما غادر البرنامج كل من الشعراء /هلال سلمان الشرفات من الأردن، عبدالله المسيلي الحارثي من السعودية، سعود سليمان الفليح من السعودية/.

وقدم نجوم الأمسية السابعة من برنامج شاعر المليون قصائدهم المميزة وحضورهم القوي أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، حمد السعيد، الدكتور غسان الحسن، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة وعبر شاشات قناتي بينونة والإمارات، إذ شهدت الأمسية مشاركة الشعراء /إبراهيم الزعبي من السعودية، بشاير المقبل التميمي من السعودية، ثاني سعود الشديد من العراق، سلطان سعود الوسمي من الكويت، علي بن بريّك الراشدي من الإمارات، علي الدهمشي العنزي من السعودية/.

استعرضت الأمسية السابعة من برنامج شاعر المليون تقريراً مصوراً ضمن سلسلة تقارير مسيرة اللامستحيل "مسيرة الخمسين عام"، قدمه نجوم أمسية أمس، حيث تناول التقرير النقلة النوعية والتطور التكنولوجي الذي حققته دولة الإمارات خلال خمسين عام لمستقبل أفضل نحو القيادة الرقمية والابتكار العالمي، مشيراً التقرير إلى هذه الجوانب من خلال عرض قصص مزخرفة بالتحدي والإنجاز والعطاء، والتي سطرها التاريخ بحروف من ذهب.

و تأهل كل من الشاعرة بشاير المقبل التميمي من السعودية بـ 48 درجة من 50، والشاعر علي الدهمشي العنزي من السعودية بـ 47 درجة/ بقرار لجنة التحكيم، وتبقى أربع شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة، والشعراء هم /علي بن بريّك الراشدي من الإمارات وحصل على 46 درجة، سلطان سعود الوسمي من الكويت وحصل على 44 درجة، إبراهيم الزعبي من السعودية وحصل على 43 درجة، ثاني سعود الشديد من العراق وحصل على 42 درجة/.

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، و بدر صفوق، وأعضاء لجنة تحكيم برنامج المنكوس الدكتور حمود جلوي والشاعر شايع فارس العيافي، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقي الشعر النبطي.